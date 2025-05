Polícia Militar e Assistência Social realizam passeata alusiva à Operação Caminhos Seguros em Rio Verde

Coxim (MS): Na manhã desta sexta-feira (16), a Polícia Militar realizou em parceria com a Assistência Social uma importante passeata em alusão à Operação Caminhos Seguros, com foco no combate e prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em Rio Verde de MT/MS.

A ação reuniu dezenas de crianças, adolescentes, autoridades e representantes da comunidade local.

A caminhada teve início na Rua Porfírio Gonçalves e seguiu até a Praça das Américas, onde foi realizado o encerramento com falas marcantes de jovens participantes, que levantaram cartazes e entoaram palavras de ordem contra a exploração sexual infantil. O evento foi marcado por mensagens de conscientização, destacando a importância da denúncia e da proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes.

Durante todo o mês de maio, a Polícia Militar tem intensificado ações dentro da Operação Caminhos Seguros, realizando patrulhamentos em pontos estratégicos, palestras em escolas e encontros com a comunidade. O objetivo é ampliar a rede de proteção e aproximar ainda mais a PM da população.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM