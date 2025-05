Com foco em saúde e infraestrutura, Anastácio apresenta projetos ao Governo do Estado

Em mais uma edição do programa “MS Ativo – Municipalismo”, o governador Eduardo Riedel se reuniu nesta sexta-feira (16) com lideranças de Anastácio. Eles pediram projetos de infraestrutura e recursos para saúde. Entre eles o asfalto do bairro Afonso Paim e uma nova ligação rodoviária, para impulsionar o desenvolvimento na região.

“Somos um município movido pela pecuária, mas que buscamos novos investimentos para levar progresso e gerar novas oportunidades. Uma das principais demandas é a pavimentação e drenagem do bairro Afonso Paim, que sofre muito em época de chuva devido alagamentos”, descreveu o prefeito Manoel Aparecido da Silva.

Outro pedido dos vereadores da cidade é a pavimentação da MS-170, em um trecho que poderá ligar Anastácio a rodovia BR-262, sendo mais um trajeto de integração. O Governo do Estado, por meio da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de MS) vai fazer uma avaliação para viabilizar este projeto.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O prefeito ainda pediu apoio do Estado para equipar o hospital municipal que está sendo construído na cidade. As demandas foram passadas ao governador durante reunião nesta manhã (16), no gabinete da Governadoria.

“O objetivo da reunião é avaliar as novas demandas de Anastácio, que faz parte do nosso conceito de gestão municipalista. Fizemos esta nova rodada de trabalho com os novos gestores e vereadores que assumiram o mandato. Nosso foco é se aproximar dos municípios para ouvir suas prioridades. Aqui ficou claro que a cidade está organizada, com projetos bem claros e objetivos”, afirmou o governador.

O Governo do Estado se prontificou em fazer a pavimentação e drenagem do bairro Afonso Paim e avaliar a nova ligação da cidade por meio da rodovia MS-170. “Podemos fazer um trabalho juntos que vai gerar resultados diretos à população”, ponderou Riedel.

Também participaram da reunião o vice-governador Barbosinha, os deputados federais Beto Pereira e Dagoberto Nogueira, o deputado estadual Paulo Corrêa, além do secretário Guilherme Alcântara (Seilog).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende