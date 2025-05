Maio Laranja: Polícia Civil realiza palestra em Dois Irmãos do Buriti

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Dois Irmãos do Buriti, em parceria com o CREAS (Conselho de Referência Especializado de Assistência Social) e Conselho Tutelar, realizou na manhã desta sexta-feira (16), palestra sobre o maio laranja, campanha de alerta sobre exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes.

A ação faz parte de um ciclo que abrangerá todas as escolas da rede municipal e estadual de Dois Irmãos do Buriti, com objetivo de conscientizar sobre a necessidade de combater e denunciar todas as formas de violência sexual cometida contra crianças e adolescentes.

Na oportunidade, a Polícia Civil também orientou as crianças e adolescentes sobre a prática do crime de bullying (incluindo o cyberbullyng), principalmente as consequências do cometimento para os adolescentes.