Fórum reafirma união do setor avícola e Renato Câmara reforça vigilância sanitária em MS

Em um momento em que o Brasil volta os olhos para a segurança sanitária nas granjas, o 4º Fórum da Avimasul, realizado nesta sexta-feira (13) durante a Expoagro em Dourados, ganhou ainda mais relevância. Produtores, especialistas e lideranças políticas se reuniram para discutir o futuro da avicultura em Mato Grosso do Sul, em meio a um cenário de crescimento e também de atenção redobrada. A organização foi da Associação dos Avicultores do Estado, presidida por Franciele Corneli, com participação do deputado estadual Renato Câmara, presidente da Frente Parlamentar da Avicultura.

Criada em 2022 na Assembleia Legislativa, a Frente tem se consolidado como espaço técnico e político de diálogo com o setor produtivo, acompanhando políticas públicas, propondo medidas de estímulo e atuando com foco na sustentabilidade da cadeia avícola.



Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS A organização do 4º Fórum foi da Associação dos Avicultores do Estado, presidida por Franciele Corneli, com participação do deputado estadual Renato Câmara, presidente da Frente Parlamentar da Avicultura.

Durante o evento, o deputado reforçou o compromisso com a segurança sanitária, especialmente após a confirmação do primeiro foco de gripe aviária em granja comercial no Brasil, noticiado nesta sexta-feira. “O fórum foi um sucesso e demonstrou que a avicultura em Mato Grosso do Sul é forte, organizada e atenta. Temos no nosso quintal soja e milho, insumos estratégicos para a produção de proteína. Mas também temos responsabilidade: vamos intensificar os cuidados sanitários e reforçar a vigilância, sempre com base técnica, em parceria com o setor e com as autoridades de saúde animal”, afirmou Renato Câmara.

O estado é o 7º maior produtor e exportador de carne de frango do país, com um rebanho de 134 milhões de aves, e exportações que ultrapassam US$ 359 milhões. Municípios como Sidrolândia, Dourados, Ivinhema e Glória de Dourados têm papel relevante na produção, e a organização sanitária é apontada como um dos pilares da competitividade de Mato Grosso do Sul.

Segundo o deputado, a estrutura da Frente Parlamentar já está mobilizada para manter os produtores bem informados e respaldados. “Trabalhamos para garantir estabilidade, segurança e previsibilidade. A avicultura sul-mato-grossense é moderna, preparada e segue como um dos motores da economia estadual. É tempo de união, informação e ação coordenada”, destacou.

A articulação entre Legislativo, setor produtivo e governo estadual será intensificada nos próximos dias para acompanhar os desdobramentos do caso nacional. O compromisso, segundo Câmara, é manter a produção em pleno funcionamento, com protocolos rigorosos e apoio técnico contínuo.