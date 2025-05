Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas realiza reunião em Paranaíba para implantação de um Polo de Divisas

Na tarde da última quinta-feira (15), a Secretaria Executiva do GGI-FRON-DIV (SEJUSP/MS) se reuniu com os órgãos e instituições federais, estaduais e municipais atuantes na área de segurança pública em Paranaíba e municípios da região, a fim de discutir as ações de integração das instituições na busca de solução dos problemas comuns de enfrentamento à criminalidade, com a instituição de um Polo de Divisas sediado no município de Paranaíba.

OGabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-FRON-DIV) é um fórum deliberativo e executivo que opera por consenso, respeitando a autonomia das instituições envolvidas na sistemática de segurança pública, defesa social e controle da região de fronteira, objetivando a articulação e integração das ações da união, estados e municípios para o fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa de fronteira e nas divisas do Estado.

A reunião ocorreu no Auditório do 13º Batalhão de Polícia Militar de Paranaíba e contou com a participação de representantes das seguintes instituições:13º Batalhão de Polícia Militar, Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Batalhão de Policiamento Rural, Polícia Militar Rodoviária, Delegacia Regional de Polícia Civil, 1ª Delegacia de Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Agência Fazendária, Penitenciária de Paranaíba – AGEPEN e Secretaria Municipal de Trânsito de Paranaíba.

O Secretário Executivo do GGI-FRON-DIV, Coronel PM Everson Antonio Rozeni, destacou a importância da implantação de um Polo de Divisas no município de Paranaíba, em razão de sua posição geográfica estratégica para a região, bem como para proporcionar um mecanismo sistemático de interação entre as instituições.

