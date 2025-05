Palestra na ALEMS orienta servidores sobre prevenção da hipertensão arterial

Cuidar da saúde é um compromisso diário, especialmente quando se trata de uma condição silenciosa e perigosa como a pressão alta. Pensando no bem-estar dos servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet promoveu na manhã desta sexta-feira (16), a palestra “Conscientização e Prevenção da Hipertensão Arterial".

O palestrante foi o médico cardiologista e professor universitário, Carlos Eduardo Zanoni, que abordou os principais fatores de risco, sintomas e formas de prevenção da doença silenciosa que atinge milhões de brasileiros. “Um em cada quatro brasileiros são hipertensos e, acima dos 60 anos, o número sobe para cada três brasileiros. A hipertensão é um mal silencioso justamente porque, muitas vezes, não apresenta sintomas. Quando não tratada, pode levar a complicações sérias, como infarto, AVC e insuficiência renal. Por isso, é essencial cuidar da alimentação, praticar atividades físicas regularmente e realizar aferições periódicas da pressão arterial”, explicou o médico.

Os servidores puderam aferir a própria pressão arterial com apoio da equipe de enfermagem. A iniciativa teve grande adesão e foi elogiada pelos participantes. “Eu já sabia que minha pressão está oscilando e isso é muito perigoso. Foi uma palestra muito esclarecedora sobre os fatores que agravam a doença, como o consumo excessivo de sal, o sedentarismo e o estresse”, comentou o servidor Alceone dos Santos Machado.

A ação faz parte de um conjunto de atividades do projeto “Momento de Cuidar - ALEMS pela Saúde do Servidor”, da Escola do Legislativo. Na próxima segunda-feira (19), às 14h, os servidores que atuam no turno vespertino também terão a oportunidade de participar da palestra, garantindo que todos os colaboradores tenham acesso às informações e orientações sobre a prevenção da hipertensão.