Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), participou na manhã da última quarta-feira (14) da XIII Semana de Enfermagem da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), ministrando uma instrução sobre Atendimento Pré-Hospitalar (APH). Durante a atividade, os policiais repassaram conhecimentos técnicos voltados ao atendimento emergencial de vítimas com sangramentos massivos, com foco na estabilização dos pacientes até a chegada do socorro médico especializado. A equipe do GARRAS conta com instrutores capacitados em APH, com formação voltada tanto para situações de confronto armado quanto para ocorrências do cotidiano, como acidentes domésticos e de trânsito que envolvam lesões graves com perda significativa de sangue.