Confúcio Moura: Amazônia precisa de investimentos para ser mais conhecida

— Isso é uma pena, porque a Amazônia também é um local importantíssimo para o turismo, para a visitação, (...) para conhecer os rios, conhecer as praias, conhecer a floresta, conhecer a diversidade, conhecer as belezas, conhecer a fauna. É uma região esplendorosa, muito bonita. Então é uma necessidade que realmente se faça um investimento para que os brasileiros a conheçam — afirmou.

Segundo ele, boa parte da classe média brasileira já conhece outros países, mas nunca esteve na região — a Amazônia Legal, que congrega nove estados, ocupa cerca de 60% do território do país.

