Conselho aprova mais 89 projetos que totalizam R$ 120 milhões em financiamentos do FCO para o Estado

O Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste (CEIF-FCO) realizou a segunda reunião extraordinária do ano, em formato híbrido (presencial e virtual), tendo sido presidida pelo secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Rogério Beretta.

Foram analisadas e aprovadas 89 cartas-consultas, sendo 21 cartas da linha FCO Empresarial, no valor de R$ 30.538.779,10 e 68 cartas da linha FCO Rural, no valor de R$ 90.334.802,30, totalizando R$ 120.873.581,40 de recursos aprovados.

Com relação ao FCO Empresarial, destacam-se projetos nos setores de Comércio e Serviços, com 15 propostas aprovadas no valor total de R$ 18.187.760,64. Outras cinco cartas-consultas foram de projetos do setor industrial e uma do setor de Turismo Regional.

Na linha FCO Rural, destacam-se projetos nos setores de aquisição de maquinário agrícola (36), aquisição de bovinos (11) e correção de solo (9).

No ano, o CEIF/FCO já aprovou R$ 270.080.171,96 para a linha do FCO Empresarial e R$ 823.048.607,96 para o FCO Rural. No total, o volume de recursos do FCO aprovado pelos conselheiros, só nesse ano, ultrapassa R$ 1,093 bilhão.

Mato Grosso do Sul dispõe de R$ 2,7 bilhões para financiar projetos pelo FCO em 2025. São recursos com juros acessíveis, facilidades na contratação e liberação, que visam apoiar o desenvolvimento do Estado.

O CEIF/FCO é um órgão colegiado de deliberação coletiva, vinculado à Semadesc e composto por representantes de órgãos públicos e entidades de classe produtora e trabalhadora, que têm como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região, através da aplicação dos recursos tributários definidos em programas de financiamento aos setores produtivos.

João Prestes, Comunicação Setesc