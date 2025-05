Governo de MS reforça estrutura para melhorar segurança e atendimento à população

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) anunciou a abertura da concorrência eletrônica nº 028/2025 para a conclusão da construção do Batalhão de Polícia Militar no município de Jardim, há 239 quilômetros de Campo Grande. A licitação está prevista para ocorrer no dia 30 de maio de 2025, às 08h30 (horário local), por meio do site oficial: https://www.agesul.ms.gov.br .

Com valor estimado em R$ 3.508.590,04, as novas instalações da PM visam, principalmente, aumentar a integração da Policia Militar com a comunidade local, além de ser um ponto de referência a quem transita pela região.

O secretário de Infraestrutura, Guilherme de Alcântara de Carvalho, destacou a importância do empreendimento para a segurança pública na região. "A conclusão deste batalhão é um passo fundamental para garantir mais segurança à população, além de reafirmar o compromisso do governo com o desenvolvimento regional”, explica Guilherme.

Jucems

A Agesul lançou a concorrência eletrônica nº 029/2025 para a reforma do prédio da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), em Campo Grande. A sessão está marcada para o dia 2 de junho, às 8h30. O investimento estimado é de R$ 3.419.973,45, voltado à modernização e adequação da estrutura física da sede, cujo objetivo é melhor atender às demandas.

Os interessados podem acessar o edital completo e seus anexos nos portais da própria Agesul e do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). A medida integra o esforço do governo estadual em promover a qualificação da infraestrutura administrativa com foco na digitalização, eficiência e melhor prestação de serviços.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog

Foto: Chico Ribeiro/Arquivo