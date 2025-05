Arte e Cultura como Ferramentas de Transformação: Encontro Estadual reúne educadores para fortalecer práticas pedagógicas

Professores de todo o Estado se reúnem em Campo Grande para discutir o papel da arte na promoção da paz e no desenvolvimento integral dos estudantes

Nesta sexta-feira, dia 16 de maio, a capital Campo Grande sediará o III Encontro Estadual dos Professores do Programa Arte e Cultura na Escola. O evento, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), acontece das 7h às 12h no Centro Cultural José Octávio Guizzo, e das 13h às 17h no Centro de Referência de Esporte e Cultura Escolar.

Com o tema “Arte e Cultura pela Paz: caminhos para uma convivência harmônica”, o evento busca reunir professores e educadores de todas as regiões do Estado para refletirem sobre práticas pedagógicas e fortalecerem os projetos artístico-culturais desenvolvidos nas escolas estaduais no contraturno escolar.

O encontro foi organizado pelo NUAC (Núcleo de Arte e Cultura), com apoio do Ampare (Programa de Prevenção da Cultura de Paz ), da Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura), da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer), da FCMS (Fundação de Cultura), da FEBAFAM (Federação de Bandas e Fanfarras), da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), da Delegacia da Receita Federal de Campo Grande, da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), o encontro visa promover a valorização da arte como ferramenta pedagógica e espaço de transformação social.

Durante o encontro, os participantes terão acesso a uma programação diversa que inclui apresentações culturais, mesas-redondas, oficinas formativas, palestras e o lançamento oficial do Calendário 2025 do Programa Arte e Cultura na Escola. A proposta é criar um espaço de escuta, diálogo e criação coletiva entre os profissionais da educação, destacando o papel transformador da arte no processo de ensino-aprendizagem.

O professor Dr. Fábio Germano, gestor do NUAC, enfatiza a importância da troca de experiências como base para o fortalecimento do programa. “O Encontro dos Professores do Programa Arte e Cultura na Escola é um momento de escuta, diálogo e reflexão sobre o desenvolvimento dos projetos artístico-culturais. Trabalhamos para desenvolver a criatividade, a expressão e o senso crítico dos nossos alunos. A arte é uma ferramenta que transcende os limites da sala de aula”, afirma.

Segundo Germano, o evento presencial é fundamental para que os professores possam compartilhar práticas e vivências que ajudam a direcionar os projetos nas escolas. “É um ambiente de formação continuada, que valoriza o fazer artístico e o papel do educador como agente transformador”, acrescenta.

O superintendente de Modalidades e Programas Educacionais, Davi de Oliveira Santos, destaca o compromisso da SED com uma educação integral. “O III Encontro Estadual reafirma nosso compromisso com uma escola sensível, conectada com a realidade dos nossos estudantes. A arte tem um papel essencial na formação de cidadãos conscientes, pois desenvolve não apenas habilidades técnicas, mas também empatia, pensamento crítico e capacidade de convivência”, explica.

Para o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, programas como o Arte e Cultura na Escola representam a essência de uma educação mais ampla e humanizada. “Acreditamos em uma educação que transforma vidas, que abre horizontes e acolhe diferentes formas de expressão. Investir na formação dos nossos professores e no fortalecimento desses projetos culturais é um passo essencial para construir uma escola inclusiva, plural e preparada para os desafios do século XXI”, finaliza Hélio.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED

Foto: Divulgação