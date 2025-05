Agenda: Reuniões, sessões e momentos com os servidores na semana da ALEMS

A agenda desta semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) conta com a realização de reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), sessões plenárias e momentos de integração que promovem reflexão sobre saúde e outros temas destinados aos servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Segunda-feira (19)

Cuidar da saúde é vital, especialmente para prevenir ou tratar uma doença silenciosa, a pressão alta. Pensando nisso e no bem-estar dos servidores da ALEMS, a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet realiza na segunda-feira (19) a partir das 14h, na sala Multiuso da Casa de Leis, o Momento de Cuidar – Saúde do Servidor, Conscientização e Prevenção da Hipertensão Arterial.

Quarta-feira (21)

As reuniões ordinárias da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) acontecem a partir das 8h, nas quartas-feiras. O grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

Sexta-feira (23)

A semana termina com a palestra Acessibilidade - Cadeirante, na sexta-feira (23), a partir das 10h, na sala Multiuso, realizada pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. A palestra destaca os pontos sobre o uso da acessibilidade, que é condição de poder utilizar, de forma segura e autônoma, espaços, serviços, informações e tecnologias, para o cadeirante, garantindo o acesso igualitário a todos, independentemente de deficiência ou condição física.

Sessões plenárias

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

