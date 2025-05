Polícia Civil apreende arma de fogo e aparelhos celulares de suspeitos de cometimento de crimes sexuais

Nos dias 14 e 15 (quarta e quinta-feira), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim-MS, cumpriu dois mandados de busca e apreensão judicial nas residências de suspeitos de cometimento de crimes sexuais. Os dois crimes ocorreram em Coxim e tramitam em inquéritos diferentes.

Na tarde do dia 14, a ação foi na casa de um homem de 61 anos de idade, que está sendo investigado em Inquérito Policial que apura fatos relativos ao estupro de uma mulher de 38 anos de idade, ocorrido em março de 2025. O autor não possui nenhum parentesco com a vítima. Durante as buscas, foram apreendidos: um aparelho celular, uma CPU e uma pistola, calibre 9 milímetros. A perícia científica foi acionada para análise do local.

Ontem, o cumprimento foi na casa de um homem de 40 anos, acusado de estupro de vulnerável. Ele é pai da vítima, que tem 9 anos de idade. O caso foi denunciadado em abril deste ano. Durante as buscas, foram apreendidos: um aparelho celular e uma faca.

As investigações seguem em segredo de justiça.