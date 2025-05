Polícia Militar desencadeia Operação Caminhos Seguros em Coxim, Rio na Região Norte de MS

Coxim (MS) – A Polícia Militar deflagrou, nesta quarta-feira (15), o “Dia D” da Operação Caminhos Seguros nas cidades de Coxim, Rio Verde de Mato Grosso e demais municípios da região norte de Mato Grosso do Sul.

A ação integra uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com foco no combate e prevenção à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

Realizada ao longo de todo o mês de maio, a operação ocorre de forma simultânea em diversas cidades do país, com o apoio das forças de segurança estaduais e municipais. No Mato Grosso do Sul, a atuação se intensificou nas áreas de responsabilidade do 5º Batalhão de Polícia Militar, que compreende os municípios de Coxim, Pedro Gomes, Alcinópolis, Sonora e Rio Verde de Mato Grosso.