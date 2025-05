Polícia Militar e DEMUTRAN realizam campanha do Maio Amarelo 2025 em Cassilândia

Foto: Divulgação/PM - MS

Cassilândia (MS)– Na manhã desta quarta-feira (14/05), a Polícia Militar de Cassilândia, em parceria com o Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), realizou a campanha do Movimento Maio Amarelo 2025, que neste ano tem como tema:“Desacelere, seu bem maior é a vida.” A ação contou com a participação de escolas e servidores públicos municipais, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito e a redução de acidentes, por meio de atividades educativas ao longo do mês de maio. Durante a mobilização, foi realizada uma blitz educativa, com distribuição de panfletos, laços amarelos — símbolo do movimento — e materiais informativos voltados aos condutores e motociclistas que transitavam pela cidade. Assessoria de Comunicação da 2ª Cia PM / 13º BPM