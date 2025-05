Polícia Civil palestra contra furtos e roubos de defensivos agrícolas em empresa de Ribas do Rio Pardo

Nesta quinta-feira, 15/05, a empresa Suzano realizou mais uma edição do “Ciclo de Palestra de Inteligência Patrimonial”, voltado à segurança no campo. O delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, Felipe Pereira de Oliveira Braga, foi o palestrante convidado, contribuindo com sua experiência no combate a crimes patrimoniais na zona rural.

Durante o encontro, o delegado abordou o tema: “Dicas de Segurança e Prevenção”, com foco especial nos crimes de furto e roubo de insumos, defensivos agrícolas, máquinas e equipamentos utilizados na produção agroindustrial. Ele também destacou a atuação da Polícia Civil em operações como Poison e Cerco Fechado, promovidas pela Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, que resultaram na desarticulação de organizações criminosas envolvidas nesse tipo de delito.

De acordo com Braga, “a participação da Polícia Civil no ciclo de palestras reforça a importância da integração entre o setor público e privado na construção de estratégias de prevenção e inteligência voltadas à proteção do patrimônio rural”.