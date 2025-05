Festa neon e exercício físico movimentam a região do Prosa com o Circuito Movimenta CG

A Praça Dr. Luiz Carlos Saldanha Rodrigues, no Jardim Noroeste, foi palco de mais uma edição do Circuito Movimenta CG, promovido pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), nesta quinta-feira (15/5). Com uma festa neon repleta de cores, alegria e alto astral, o evento reuniu moradores da região do prosa para uma noite de celebração à saúde e ao bem-estar.

Totalmente gratuito e aberto ao público, o aulão contou com atividades de ritbox e ritmos, além do sorteio de brindes para os participantes. O evento atraiu pessoas de todas as idades, promovendo não só a prática de exercícios físicos, mas também a integração da comunidade.

“A aula pra mim é tudo. Tinha pré-diabetes e fui curada, durmo bem, trabalho bem. Eu sentia dor nas pernas, agora não sinto mais. As aulas que a prefeitura proporciona são maravilhosas, não tenho o que reclamar.”, relatou Maria Lúcia Pompel, participante assídua das atividades.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Quem também marcou presença foi Marlene Sandes, que participa há oito meses dos aulões. “Estou aqui para mostrar a todos como é importante fazer exercício físico. Trago a minha filha que tem deficiência. Então, não tem porque ficar em casa reclamando. É de graça, aproveitem, é saúde. Exercício é vida, gente”, destacou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O Circuito Movimenta CG faz parte do calendário esportivo da Funesp e, ao longo do ano, passará pelas sete regiões de Campo Grande, levando atividades físicas, lazer e incentivo a hábitos saudáveis a diversos bairros da Capital.

Neste ano, essa foi a segunda edição do Circuito Movimenta CG. A primeira foi realizada na região do Imbirussu, demonstrando o compromisso da Funesp em levar ações de saúde, lazer e bem-estar a todas as regiões da Capital.

“Nosso compromisso é levar saúde, diversão e bem-estar para todas as regiões de Campo Grande. O Movimenta CG é um exemplo de como o esporte pode transformar vidas e unir comunidades. Agradecemos à prefeitura que tem apoiado firmemente nossas ações e compreendido a importância de políticas públicas voltadas à qualidade de vida da população”, afirmou o diretor-presidente da Funesp, Dr. Sandro Benites.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O evento reafirma o papel da Funesp em democratizar o acesso ao esporte e ao lazer, valorizando a cultura local e promovendo uma cidade mais ativa e saudável para todos.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas são do Movimenta CG Neon e das participantes.