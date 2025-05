Sexta-feira encerra a semana na Funsat com 1.856 vagas para a intermediação

Última chance, na segunda semana de maio, para quem quiser agendar uma entrevista de emprego com a intermediação da Fundação Social do Trabalho (Funsat). A oferta para candidatos, nesta sexta-feira (16), com a disponibilidade no órgão de vagas em 199 empresas de Campo Grande, que recrutam juntas para 1.856 postos de trabalho.

Oportunidades de contratação em 149 profissões, como por exemplo, as captações de almoxarife (1 vaga), assistente de mídias sociais (1 vaga), atendente de padaria (22 vagas), auxiliar de limpeza (148 vagas), auxiliar nos Serviços de Alimentação (195 vagas), carpinteiro (4 vagas), frentista (2 postos), motorista de caminhão (5 vagas), operador de caixa (265 postos), pedreiro (10 vagas), e ainda quatro seleções para serralheiro.

Sete destaques são apontados pela Fundação nas oportunidades de perfil aberto, que não pedem experiência prévia para a contratação. Lista que inclui buscas por açougueiro (13 vagas), atendente de lojas e mercados (2 vagas), auxiliar de orientação educacional (3 vagas), barbeiro (3 postos), jardineiro (3 vagas), repositor em supermercados (205 vagas), além de quatro vagas ativadas para vendedor interno.

Prioritários ao público PCD (Pessoa com Deficiência), a Agência de Empregos do órgão oferece 20 anúncios, de nove funções: agente de saneamento (1), assistente administrativo (6), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção (1), porteiro (1), repositor (5) e vendedor interno (1).

O atendimento da Funsat funciona das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Para concorrer a alguma das vagas, é preciso o candidato estar com o cadastro em dia no Sine (Sistema Nacional do Emprego). Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800.