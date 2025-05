Polícia Civil prende em flagrante autor de violência doméstica em Aquidauana

A Delegacia Polícia Civil de Aquidauana, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher, prendeu na manhã desta quinta-feira (15), G.M.A, de 21 anos, pelo delito de lesão corporal dolosa contra sua companheira durante um episódio de violência doméstica ocorrido na madrugada do mesmo dia.

O casal mantinha um relacionamento há dois anos e estava morando junto há cerca de três meses. Ontem, por volta das 20h, a vítima retornava do trabalho quando o companheiro saiu para beber com amigos. Ele voltou para casa por volta das 2h30 da manhã, visivelmente embriagado e agressivo.

De acordo com a vítima, o suspeito apresentou uma crise de ciúmes e passou a agredi-la com socos no rosto, puxões de cabelo, empurrões e tentativa de enforcamento, além de proferir xingamentos ofensivos. Ele também tomou seu celular para verificar mensagens e impedi-la de pedir socorro.

Apesar da violência, a vítima conseguiu entrar em contato com uma familiar, que mobilizou outra pessoa para socorrê-la. Esta conseguiu retirá-la da residência, mesmo com a tentativa do agressor de impedir a ação. A mulher foi então levada ao hospital por seus pais, onde foram constatadas lesões visíveis no rosto, boca, pescoço e testa.

Após tomar conhecimento dos fatos, de imediato, os investigadores do SIG iniciaram diligências e localizaram o suspeito, conduzindo-o imediatamente à Delegacia de Polícia para as providências legais.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia e do acionamento rápido das autoridades em situações de violência doméstica.