Lidio Lopes celebra conquista histórica com a instalação da 2ª Vara da Comarca de Iguatemi

Deputado apresentou moção de congratulação ao presidente do TJMS e destacou a importância da nova Vara para ampliar o acesso à Justiça no interior do Estado



O deputado estadual Lidio Lopes apresentou, nesta terça-feira (28/10), moção de congratulação ao presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Dorival Renato Pavan, pela instalação da 2ª Vara da Comarca de Iguatemi, formalizada no último dia 20 de outubro. A criação da nova unidade judicial representa um marco para o município e para toda a região do Cone Sul, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento das demandas da população.



Segundo Lidio Lopes, a instalação da 2ª Vara é resultado de um esforço coletivo para fortalecer o acesso à Justiça e melhorar a estrutura do Judiciário no interior do Estado. “Iguatemi aguardava há muitos anos por esse avanço. A nova Vara vai trazer mais celeridade nos processos, dividir melhor o volume de trabalho e dar à população o atendimento que ela merece”, afirmou o parlamentar.



Nos últimos cinco anos, a comarca registrou mais de 17 mil novos processos, o que mostrava a urgência de ampliar a estrutura judicial. Com a instalação da nova unidade, será possível reduzir o tempo de espera e aprimorar o serviço prestado aos cidadãos. “Esse é um passo importante para oferecer uma Justiça mais próxima, humana e eficiente, especialmente nas cidades do interior, onde o acesso a esses serviços é fundamental”, reforçou Lidio.



O deputado lembrou ainda que acompanhou de perto todo o processo, participando de reuniões e audiências públicas que contribuíram para o avanço da proposta junto ao Tribunal de Justiça. Ele destacou o comprometimento do desembargador Dorival Pavan em priorizar o fortalecimento da primeira instância e valorizar o trabalho das equipes judiciais em todo o Estado. “É justo reconhecer a visão administrativa e o empenho do presidente do TJMS, que demonstrou sensibilidade e compromisso com a população”, acrescentou.



Com a nova Vara instalada, Iguatemi dá um passo decisivo rumo à modernização e à descentralização da Justiça no Mato Grosso do Sul. “Essa conquista é motivo de orgulho e representa uma vitória de todos nós que acreditamos no fortalecimento das instituições públicas e na garantia dos direitos do cidadão”, concluiu Lidio Lopes.