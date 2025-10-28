WhatsApp

Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Deputado propõe inclusão de campanhas para pets no calendário oficial

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou nesta terça-feira (28) um projeto de lei que prevê a...

28/10/2025 17h51
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou nesta terça-feira (28) um projeto de lei que prevê a inclusão das campanhas Outubro Rosa Pet e Novembro Azul Pet no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. A proposta tem como objetivo conscientizar tutores de animais de estimação sobre a importância da prevenção do câncer de mama, útero, ovário e das doenças da próstata em cães e gatos.

De acordo com o texto, as ações deverão ser realizadas anualmente nos meses de outubro e novembro, em todos os municípios do Estado, com foco na castração e na realização de exames regulares para diagnóstico precoce. A justificativa destaca que o aumento da expectativa de vida dos animais e a baixa adesão à castração têm contribuído para o crescimento da incidência dessas doenças.

A proposição foi inspirada em legislações já aprovadas no Rio Grande do Norte e Amazonas, além de municípios como Feira de Santana (BA) e Petrópolis (RJ). A inclusão no calendário oficial, segundo o parlamentar, garante que as campanhas ocorram de forma contínua e estruturada, ampliando o alcance da conscientização.

O projeto também prevê que a implementação das ações poderá contar com parcerias entre universidades, organizações da sociedade civil e a iniciativa privada, priorizando o uso de estruturas já existentes. Para o deputado, a medida reforça que cuidar da saúde animal é também cuidar da saúde pública, promovendo bem-estar tanto para os pets quanto para a população.
 

