CAPS II José Fragelli será reformado com emenda parlamentar de Paulo Duarte

Por meio das emendas parlamentares, o deputado estadual Paulo Duarte (PSB) destinou o valor de R$ 160 mil para a reforma de um prédio próprio para ...

28/10/2025 16h40
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Reforma do centro de Atendimento Pisicossocial José Fragelli, em Corumbá, será feita com recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Paulo Duarte.
Reforma do centro de Atendimento Pisicossocial José Fragelli, em Corumbá, será feita com recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Paulo Duarte.

Por meio das emendas parlamentares, o deputado estadual Paulo Duarte (PSB) destinou o valor de R$ 160 mil para a reforma de um prédio próprio para instalar o serviço do CAPS II José Fragelli, no município de Corumbá. O serviço funciona há mais de 20 anos e foi um dos primeiros habilitados no Brasil após o processo de reforma no modelo de cuidado à pessoas com sofrimento psíquico.

O recurso será utilizado para pintura, instalação da rede de internet e reparos elétricos e hidráulicos. Procedimentos essenciais para o funcionamento regular do serviço, a reforma oferecerá melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população. “São investimentos importantes que conseguimos para melhorar a qualidade do atendimento à saúde mental”, finalizou o Deputado Paulo Duarte.

