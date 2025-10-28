CAPS II José Fragelli será reformado com emenda parlamentar de Paulo Duarte

Por meio das emendas parlamentares, o deputado estadual Paulo Duarte (PSB) destinou o valor de R$ 160 mil para a reforma de um prédio próprio para instalar o serviço do CAPS II José Fragelli, no município de Corumbá. O serviço funciona há mais de 20 anos e foi um dos primeiros habilitados no Brasil após o processo de reforma no modelo de cuidado à pessoas com sofrimento psíquico.

O recurso será utilizado para pintura, instalação da rede de internet e reparos elétricos e hidráulicos. Procedimentos essenciais para o funcionamento regular do serviço, a reforma oferecerá melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população. “São investimentos importantes que conseguimos para melhorar a qualidade do atendimento à saúde mental”, finalizou o Deputado Paulo Duarte.