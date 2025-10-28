WhatsApp

Legislativo - MS

Renato Câmara entrega homenagens de Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense nesta quarta

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Renato Câmara (MDB), fará a entrega de oito homenagens durante a Sessão...

28/10/2025 16h40
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Renato Câmara (MDB), fará a entrega de oito homenagens durante a Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e Comenda do Mérito Legislativo
Renato Câmara (MDB), fará a entrega de oito homenagens durante a Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e Comenda do Mérito Legislativo

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Renato Câmara (MDB), fará a entrega de oito homenagens durante a Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e Comenda do Mérito Legislativo, nesta quarta-feira (29/10), às 19h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.
A solenidade reconhece personalidades que contribuíram de forma efetiva para o desenvolvimento humano, econômico e social do Estado.

TÍTULO DE CIDADÃO SUL-MATO-GROSSENSE

Cileide Cabral da Silva Brito, prefeita eleita de Jateí para o mandato de 2025 a 2028, é uma das homenageadas. Nascida em Presidente Bernardes (SP), chegou à cidade sul-mato-grossense ainda criança e iniciou a trajetória pública aos 14 anos como servidora contratada. Graduada em Pedagogia pela Fifasul, exerceu funções administrativas, foi vereadora, secretária de Saúde e vice-prefeita por dois mandatos consecutivos. Sua história é marcada por décadas de dedicação à administração pública e ao fortalecimento da educação em Jateí.

Alex Walber, economista e matemático, com pós-graduação em Planejamento e Gestão Ambiental e MBA em Transformação Digital na Educação, também recebe o título. Atuou por doze anos na área da educação como professor e coordenador de Matemática e suas Tecnologias e soma trinta e oito anos de experiência no setor de negócios e consultoria. É autor de obras voltadas à sustentabilidade e à gestão ambiental, entre elas O Fortalecimento de Fundos Socioambientais (MMA, 2007) e Múltiplas Conexões: Bacias Hidrográficas dos Rios Paraná e Paraguai (ALEMS, 2022). Participa de conselhos e frentes parlamentares ligadas à conservação, educação ambiental e governança, unindo prática, conhecimento técnico e visão estratégica de futuro.

O prefeito de Amambai, Sérgio Diozebio Barbosa, também será agraciado. Formado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Administração de Negócios, iniciou a vida profissional ainda jovem, conciliando o trabalho com os estudos. Foi professor, empresário e dirigente de entidades sociais como a Apae e a Associação Viva Vida, instituição que mantém creche, laboratório de informática e projetos voltados à população indígena e famílias em situação de vulnerabilidade. Sua trajetória combina fé, gestão e compromisso social.

Completa a lista de novos cidadãos sul-mato-grossenses Pedro Mezher, empresário libanês radicado em Ponta Porã. Chegou ao Brasil em 1978 e recomeçou a vida no Mato Grosso do Sul após enfrentar dificuldades em São Paulo. Tornou-se um dos principais empreendedores da fronteira, fundador do Shopping Dubai e diretor executivo de uma das maiores importadoras do Paraguai. O empreendimento simboliza o desenvolvimento e a integração entre os dois países. Mezher também é reconhecido pelo apoio a obras sociais e religiosas, como a construção da Igreja São Charbel, e pela contribuição à economia da região de fronteira.

COMENDA DO MÉRITO LEGISLATIVO

Entre os homenageados com a Comenda do Mérito Legislativo está Rosineide Alves de Campos, executiva do setor do agronegócio e membro do conselho consultivo da Ciarama Máquinas. Graduada em História e Administração, com pós-graduação pela Fundação Getulio Vargas e certificação pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), é referência em liderança feminina e gestão sustentável. Atua na promoção da pauta ESG e na valorização das mulheres no agro, além de apoiar campanhas sociais em parceria com o Hospital de Amor.

O médico e vereador Dr. Jamal Mohamed Salem, nascido em Campo Grande, também será homenageado. Formado em Medicina pela UFMS, possui especializações em Urologia, Medicina do Trabalho, Perícia Médica e Sexologia. Atuou como secretário municipal de Saúde da Capital e integra a Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul. Sua trajetória combina ética profissional, conhecimento técnico e compromisso com a saúde pública.

O contador e perito Joao Paulo Correa é outro nome reconhecido. Natural de Glória de Dourados, graduou-se em Ciências Contábeis e fundou a Facilita Inteligência Contábil, referência em auditoria e perícia no Estado. É presidente da Fratello – Associação de Apoio ao Transplante de Órgãos e Tecidos de Mato Grosso do Sul, que oferece suporte a pacientes e familiares em tratamento. Sua atuação une rigor técnico e sensibilidade humana, transformando a contabilidade em instrumento de solidariedade e impacto social.

Encerrando a lista, Franthieska Depieri Correa Raghiant, fundadora do grupo Elos Solidários em Dourados, será agraciada pela atuação voluntária iniciada em 2017. O grupo realiza campanhas sociais em datas como Páscoa, Dia das Crianças e Natal, além de doações emergenciais — incluindo a entrega de mais de duas toneladas de alimentos durante a pandemia. Atualmente, ela coordena a Unidade de Prevenção do Hospital de Amor e preside a Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Campo Grande, ampliando o alcance das ações solidárias no Estado.

Para o deputado Renato Câmara, as homenagens “retratam histórias reais de pessoas que transformam o cotidiano com trabalho, ética e compromisso público. Cada uma delas representa o melhor de Mato Grosso do Sul”.

