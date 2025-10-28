WhatsApp

Deputado Roberto Hashioka entrega emenda de R$ 50 mil ao Centro de Equoterapia da Polícia

O deputado estadual Roberto Hashioka esteve, nesta segunda-feira (27), no Centro de Equoterapia da Polícia Militar de Nova Andradina para realizar ...

28/10/2025 16h40
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Hashioka destacou sua ligação com o projeto, lembrando que a equoterapia teve início em 2004, período em que ele era prefeito do município
Hashioka destacou sua ligação com o projeto, lembrando que a equoterapia teve início em 2004, período em que ele era prefeito do município

O deputado estadual Roberto Hashioka esteve, nesta segunda-feira (27), no Centro de Equoterapia da Polícia Militar de Nova Andradina para realizar a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$50 mil, destinada à aquisição de materiais de consumo que auxiliam diretamente nos serviços prestados pela instituição.

Durante a visita, Hashioka destacou sua ligação com o projeto, lembrando que a equoterapia teve início em 2004, período em que ele era prefeito do município. “Naquela época, o responsável pelo comando local era o Major Castro, e demos início a esse trabalho tão importante, que até hoje transforma vidas”, relembrou o parlamentar.

A equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo como agente promotor de saúde e desenvolvimento. A atividade auxilia na reabilitação física e emocional de pessoas com diferentes tipos de deficiência ou necessidades especiais, além de contribuir para o equilíbrio, coordenação motora, concentração e autoconfiança dos praticantes.

O deputado ressaltou a importância da equoterapia no desenvolvimento físico, emocional e social das pessoas atendidas. “É um projeto que promove inclusão, autoestima e reabilitação. É motivo de orgulho ver o quanto cresceu e continua contribuindo com tantas famílias”, afirmou. Comprometido com a continuidade das ações, Hashioka também anunciou que destinará mais R$50 mil em 2026 para o fortalecimento das atividades do centro.

Na mesma ocasião, o deputado realizou a entrega de uma Moção de Congratulação em comemoração aos 46 anos do 8º Batalhão de Polícia Militar de Nova Andradina, parabenizando toda a corporação pela dedicação e trabalho realizado em prol da segurança e bem-estar da população do Vale do Ivinhema.

Estiveram presentes no evento o Major Yuri, representando o tenente-coronel Paulo Renato, o presidente do Centro de Equoterapia, Vilson Miliato, o vereador Dito Machado e a ex-deputada estadual Dione Hashioka.

