Polícia Civil apreende armas de fogo e munição de suspeito pelo crime de violência psicológica

Na tarde de ontem (14), Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim cumpriu mandado de busca e apreensão judicial na residência de um militar do Exército, de 49 anos de idade, suspeito do cometimento do crime de violência psicológica.

Os fatos foram denunciados pela ex-convivente em abril deste ano e, após representação pela autoridade policial responsável, foi autorizada a busca pelas armas de fogo.

Durante as buscas foram apreendidas: uma espingarda, calibre 28, uma espingarda, calibre 22, uma pistola, calibre 9 milímetros, 36 munições, calibre 9 milímetros, 208 munições, calibre 22, e uma luneta.

Foi apresentada documentação de registro de todo o armamento.