Zé Teixeira destaca investimento em saúde com entrega de Policlínica

O deputado estadual Zé Teixeira participou nesta segunda-feira da entrega da Policlínica Cone Sul, em Dourados, a primeira etapa do Hospital Regional de Dourados “Olga Castoldi Parizotto” a entrar em operação.

A nova unidade, gerida pela Agir (Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde), iniciou seus atendimentos no fim de setembro e já realizou 2.753 consultas e exames até o dia 21 de outubro, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a regionalização e ampliação da assistência em saúde.

Durante a inauguração, Zé Teixeira destacou a importância do investimento na área da saúde para toda a região da Grande Dourados.

“A Policlínica Cone Sul é um passo fundamental para garantir um atendimento mais próximo e de qualidade para quem vive no interior. Esse é um investimento que salva vidas e melhora a qualidade de vida da população”, afirmou o deputado.

Localizada às margens da BR-463, a estrutura moderna e totalmente equipada integra o complexo do Hospital Regional de Dourados, que segue em fase de instalação de equipamentos e estruturação dos demais serviços hospitalares.

Zé Teixeira reforçou ainda o compromisso de continuar trabalhando em parceria com o governador Eduardo Riedel e com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) para fortalecer o sistema público de saúde em todo o Mato Grosso do Sul.

“Nosso objetivo é levar mais dignidade às pessoas. A saúde precisa estar onde o cidadão está, e esse projeto é um exemplo de gestão eficiente e de cuidado com a nossa gente”, concluiu.

Com informações do Site Notícias Meu MS.