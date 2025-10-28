Polícia Militar, em ação conjunta com a Polícia Civil, recupera trator furtado em Aparecida do Taboado

Na manhã de ontem (27/10), uma ação conjunta entre a Polícia Militar, por meio do 13º Batalhão de Polícia Militar e do Batalhão de Polícia Militar Rural, e a Polícia Civil de Aparecida do Taboado, resultou na recuperação de um trator John Deere 135, de cor verde, ano 2018, que havia sido furtado em uma propriedade rural do município.

O furto foi comunicado à Delegacia de Polícia Civil nas primeiras horas do dia, após o proprietário constatar o desaparecimento do maquinário utilizado na lavoura de cana-de-açúcar. Rastros encontrados no local indicavam que o trator havia sido levado em direção à BR-158, possivelmente no sentido de Paranaíba-MS.

Diante das informações, a Polícia Militar — por meio do 13º BPM e do Batalhão de Polícia Militar Rural —, em estreita cooperação com a Polícia Civil, iniciou uma ampla operação de busca, acionando ainda a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual e as unidades policiais das cidades vizinhas, além de difundir o alerta nos sistemas integrados de segurança.

Poucas horas após o registro da ocorrência, as equipes da Polícia Militar lograram êxito em localizar o trator abandonado em meio à vegetação, na zona rural de Aparecida do Taboado, próximo a uma plantação de eucalipto. Durante a vistoria, foi constatado que o módulo de injeção havia sido furtado e o painel apresentava danos. O local foi preservado até a chegada da perícia, e o veículo posteriormente restituído ao proprietário.

A ação demonstra a eficiência, agilidade e integração das forças de segurança pública, destacando o comprometimento do 13º Batalhão de Polícia Militar e do Batalhão de Polícia Militar Rural em servir e proteger a população, inclusive nas áreas rurais do Estado.

