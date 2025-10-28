Comissão debate participação de crianças e adolescentes na COP30

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realiza nesta quinta-feira (30) audiência pública para discutir as contribuições de crianças e adolescentes para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

O debate foi proposto pela deputada Erika Kokay (PT-DF) e será realizado no plenário 12, às 9 horas.

Segundo a parlamentar, o objetivo é ouvir as ideias das novas gerações para o enfrentamento da crise climática e discutir como a sociedade pode criar condições para que crianças e adolescentes participem ativamente das decisões sobre o futuro do planeta.

Erika Kokay destaca que o protagonismo infantojuvenil é essencial para a construção de sociedades mais justas e sustentáveis.

“Crianças e adolescentes devem ser ouvidos não apenas como futuro, mas como parte ativa das transformações que precisam ocorrer agora”, afirma a deputada.

COP30

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática ocorrerá de 10 a 21 de novembro, em Belém (PA). A cidade foi escolhida para dar visibilidade a povos originários, comunidades tradicionais e grupos mais vulneráveis ao aquecimento global.

No evento, líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil debaterão ações para combater as mudanças do clima.