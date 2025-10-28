WhatsApp

Legislativo - MS

Zé Teixeira solicita reparos emergenciais em pontes de Costa Rica

O deputado estadual Zé Teixeira manifestou preocupação com a segurança de motoristas que utilizam o anel viário de Costa Rica, no norte de Mato Gro...

28/10/2025 13h21
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Zé Teixeira manifestou preocupação com a segurança de motoristas que utilizam o anel viário de Costa Rica, no norte de Mato Grosso do Sul. Durante a sessão desta terça-feira (28), o parlamentar apresentou indicação ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, solicitando reparos emergenciais nas pontes sobre o Rio Sucuriú e o Rio São Luiz, localizadas no trecho que interliga as rodovias MS-135 e MS-223.

Segundo o deputado, as estruturas apresentam danos nos guarda-corpos, desgaste no pavimento e comprometimento das bases de apoio, o que representa risco à segurança dos usuários e ameaça a durabilidade das pontes. A situação foi reforçada por registros fotográficos do vereador Roseno Martins, que também alertou para a gravidade do problema.

As pontes têm papel estratégico para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região, além de funcionarem como rota alternativa para caminhões e treminhões que saem da usina em direção às rodovias estaduais. A ausência de reparos, destacou Zé Teixeira, pode levar a interdições parciais ou totais, prejudicando a mobilidade, a economia regional e o transporte de insumos essenciais.

O parlamentar defendeu a realização de vistoria técnica urgente e a execução de serviços de recuperação estrutural e conservação, assegurando condições adequadas de trafegabilidade, segurança e funcionalidade do anel viário.

Energia - Na mesma sessão, Zé Teixeira apresentou outras duas indicações voltadas ao fornecimento de eletricidade. O deputado solicitou à concessionária Energisa a realização de melhorias na rede de distribuição de energia em Caracol e Inocência. Em Caracol, a reivindicação foi motivada por constantes oscilações e quedas de energia que afetam moradores da área urbana e rural, conforme apontado pela vereadora Magaly Godoy.

Já em Inocência, o pedido partiu do vereador Shell Leiteiro, que relatou prejuízos causados por picos de energia capazes de danificar aparelhos eletrônicos e comprometer o orçamento das famílias. De acordo com o deputado, a revisão e modernização da rede elétrica são fundamentais para garantir qualidade de vida, segurança e eficiência no fornecimento de energia às populações desses municípios.
 

