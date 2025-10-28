Polícia Civil recupera veículo roubado em Dourados

Nesta segunda-feira (27), policiais civis do SIG/NRI de Dourados recuperaram um veículo roubado no último dia 21 nas proximidades do trevo de acesso da BR-163 à cidade de Douradina.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de meia-noite, a vítima conduzia seu veículo da marca Citroën com destino a sua residência. Quando passou pelo trevo de acesso à cidade de Douradina foi fechado por um veículo Chevrolet Cruze, de cor branca, momento em que um dos integrantes desse outro carro efetuou um disparo em direção ao seu automóvel.

Com medo, decidiu parar no acostamento, quando homens encapuzados desceram, anunciaram o assalto e o renderam, subtraindo o veículo.

Após diligências investigativas, a equipe policial localizou o veículo em uma área de chácaras nas proximidades do bairro Jóquei Clube, em Dourados, tendo procedido com sua apreensão e posterior restituição ao proprietário.

As investigações prosseguem para a localização dos responsáveis pelo crime e apuração das demais circunstâncias do fato.