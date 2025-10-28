Polícia Civil prende em flagrante homem que desferiu golpes de foice contra a mãe, na aldeia Te’yikue, em Caarapó

Nesta segunda-feira (27), no período da tarde, a indígena J.E. (52) se encontrava em sua residência preparando o almoço quando seu filho A.E. (31) adentrou repentinamente na cozinha portando uma foice e, sem motivo aparente, avançou em direção à vítima. Durante a fuga, a vítima caiu ao solo e tentou se proteger de um dos golpes, vindo a lesionar a mão com um corte profundo. Não satisfeito, o autor ainda teria dado chutes contra a cintura e as costas de sua própria mãe, antes de se evadir do local.

Ciente do fato através da capitania da aldeia, a Polícia Civil, através do SIG da Delegacia de Polícia de Caarapó, se deslocou até à sede da aldeia e realizou a prisão do autor, com o apoio da liderança local.

A vítima foi socorrida ao hospital de Caarapó e não corre risco. Preliminarmente, esta relatou que seu filho sofre de transtornos mentais, mas se recusa a se submeter às medicações. A.E. foi preso em flagrante delito e está à disposição do Juízo da Comarca.