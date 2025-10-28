WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Câmara aprova ampliação de equipamentos de mamografia do SUS nos municípios; acompanhe

O texto vai ao Senado

28/10/2025 11h06
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (28) o projeto de lei que prevê a ampliação das unidades que realizam mamografias e exames de triagem pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a fim de garantir rapidez no atendimento. O texto segue para análise do Senado.

Por recomendação da relatora, deputada Carla Dickson (União-RN), foi aprovada a versão da Comissão de Saúde para o Projeto de Lei 5821/23 , da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ).

A comissão manteve o objetivo original, mas ajustou o texto, evitando a obrigatoriedade de mamógrafo nas cidades acima de 180 mil habitantes. A relatora explicou que o substitutivo tem caráter normativo, sem impacto nas contas públicas.

O texto altera a Lei 11.664/08 , que trata da prevenção, detecção e tratamento dos cânceres do colo uterino e de mama no âmbito do SUS.

Regulamentação futura
Pelo texto aprovado, regulamentação futura definirá diretrizes para a distribuição e instalação de equipamentos de mamografia nos estados e municípios. Essa distribuição deverá levar em conta a densidade populacional e as necessidades epidemiológicas locais.

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Deputada Laura Carneiro fala ao microfone
Laura Carneiro, a autora da proposta

Chances de cura
Segundo Laura Carneiro, as chances de cura do câncer de mama são maiores quando a doença é detectada precocemente. Para a deputada, é indispensável a oferta dos serviços de mamografia, para que essa detecção precoce ocorra.

Mais informações a seguir

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Uso ético da inteligência artificial no mercado financeiro é tema de debate na Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara aprova regime de urgência para oito projetos de lei
VInicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova propostas que dão nomes a trechos de rodovias
Nioaque, MS
Atualizado às 09h07
26°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 21°
27°

Sensação

1.27 km/h

Vento

70%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Câmara aprova ampliação de equipamentos de mamografia do SUS nos municípios; acompanhe
Há 1 hora Servidores públicos que fazem a diferença: a força coletiva da Polícia Científica de MS
Há 1 hora Dia do Servidor: o contato humano que faz diferença na rotina de atendimento ao público no Detran-MS
Há 2 horas Nota à Imprensa
Há 2 horas Uso ético da inteligência artificial no mercado financeiro é tema de debate na Câmara
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões Grupo familiar do setor frigorífico é alvo de operação por ocultação de patrimônio e uso de “laranjas”
2
Há 5 dias Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
3
Há 4 dias Comissão de Fiscalização Financeira discute preços cobrados pela energia de Itaipu
4
Há 4 dias Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Dourados
5
Há 5 dias Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados