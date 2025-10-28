Dia do Servidor: o contato humano que faz diferença na rotina de atendimento ao público no Detran-MS

Em alusão ao Dia do Servidor Público, reportagem acompanha a rotina de quem mantém o Detran-MS em movimento, unindo tecnologia, empatia e dedicação

Ser servidor público e executar essa missão com amor é um dom. No Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), onde os avanços digitais colocam o órgão entre as referências nacionais em modernização, o atendimento presencial continua sendo uma rotina de entrega, paciência e dedicação. Afinal, casos complexos ainda exigem sensibilidade e expertise humana.

Para celebrar o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, a reportagem buscou traduzir em palavras uma pequena parte desse trabalho, com um pouco da rotina de alguns desses profissionais que neste material representam o restante do quadro do Detran-MS, com histórias que marcaram e a representatividade de servir o publico.

A rotina do atendimento ao público começa cedo

Na Agência do Pátio Central, uma das mais movimentadas da Capital, que já registrou picos de mais de mil atendimentos em um único dia, o gerente Marcos Flávio inicia sua jornada cerca de uma hora e meia antes da abertura da unidade.

Checar sistemas, resolver pendências do dia anterior, organizar cadeiras e verificar se os totens estão funcionando faz parte da preparação para receber centenas de pessoas. Assim que as portas se abrem, o movimento começa rápido, e com ele, a troca humana que marca o atendimento público.

>Seja no gerenciamento da equipe ou realizando atendimento, Marcos está onde precisa estar

“Depois que o Detran se tornou mais digital, o atendimento presencial não diminuiu, mas passamos a orientar mais as pessoas a usar o portal e o aplicativo. Temos dois computadores disponíveis para quem não tem acesso. Mantemos uma média de 600 a 700 atendimentos por dia, com o mesmo padrão de qualidade”, explica.

Servidor do Detran desde 2008, Marcos iniciou a carreira como vistoriador em Aquidauana e, em 2020, pediu transferência para a Capital. Trabalhou um ano na agência do Bosque dos Ipês até chegar à do Pátio Central.

Ele guarda na memória muitas histórias, mas uma o emociona até hoje. “Uma senhora veio fazer a primeira habilitação dela. Era uma senhora muito humilde. Observei que ela estava um pouco perdida, então fui até ela, conversei, orientei sobre o balcão, a foto, o exame médico... Ela fez tudo, e depois veio até minha sala. Me abraçou e disse que Deus tinha colocado um anjo na vida dela, porque tirar a CNH era um sonho. Ela fez até uma oração aqui comigo, chorou e eu quase chorei junto”, relata.

A inspiração para servir vem de casa. “Nasci em uma família de servidores públicos. Minha avó foi professora, minha mãe também, e minhas tias. Sempre vi o exemplo delas. Aprendi que ser servidor é estar disposto a atender as pessoas e dar o melhor de si, mesmo num tempo em que o amor e o cuidado são raros”, reflete.

Guichê 60+: atenção especial e acolhimento

Em Dourados, na Agência Híbrida da Marcelino Pires, o Guichê 60+ reforça a filosofia de inclusão e respeito do Detran-MS. O espaço foi criado especialmente para atender com mais conforto e agilidade os idosos, com servidores capacitados para oferecer orientação e acolhimento.

>Elizângela e João Gilberto

Elizangela Ximenes de Oliveira, uma das mais jovens entre os servidores da reportagem, assumiu o cargo em 2015, mas já deixou sua marca com a iniciativa do Guichê 60+, que inspirou outros órgãos públicos de Mato Grosso do Sul.

“Uma cena que me marcou muito foi ver a servidora responsável baixando o aplicativo e, ao mesmo tempo, ensinando três pessoas idosas a usarem o CDT. Uma pena não ter tirado uma foto, mas ficou gravado na memória. Foi lindo ver os três saindo orgulhosos por terem aprendido”, lembra.

Mesmo com o avanço dos serviços digitais, o papel do servidor continua essencial. Muitos cidadãos, especialmente os mais velhos, ainda precisam de ajuda para navegar pelo mundo online e encontram no servidor um aliado paciente.

“Tem o senhor Eduardo, por exemplo, que passa na nossa agência sempre que vem ao centro. Criou amizade com os servidores depois de ser atendido aqui. A presença dele já virou parte da nossa rotina”, conta Elizangela.

>Quadro que a servidora ganhou de presente da esposa do senhor João

Ela se inspira no livro O Monge e o Executivo para conduzir a equipe, e tenta ser a ponta da pirâmide colaborativa (invertida). “As demandas que exigem contato externo ou mais tempo de solução ficam comigo. Tento dar suporte e segurança aos colegas e prestadores. Gosto de gente, e procuro estimular esse sentimento em todos aqui da Agência.”

Para ela, ser servidora pública é uma missão que envolve cuidado e amor. “Cuidado, por ter responsabilidade com o cidadão. Amor, porque gosto do que faço e de gente. Não é fácil ser servidora, há situações que cansam e sufocam, mas o reconhecimento é maior. E é isso que me mantém motivada”, afirma.

A empatia que faz diferença na pista de exames

>Davi está há 36 anos no Detran-MS

Há 15 anos como examinador, Davi Ramos de Oliveira está no Detran desde 1990. Já perdeu as contas de quantos candidatos avaliou ou quantos quilômetros já percorreu, mas garante que guarda muitas histórias e que conhece o Estado inteiro.O examinador faz parte do time que está com o candidato no momento mais tenso de todo processo: a prova prática. “Teve um senhor que reprovou e chorou muito. Dizia que sabia dirigir, mas o nervosismo atrapalhou. Pediu uma nova chance, mas a regra não permite. Nessas horas, o coração aperta”, conta.

Ele é um dos servidores que antes de cada exame, reúne os candidatos sob a sombra de uma árvore próxima à pista, dá dicas e tenta acalmar o grupo. No individual é quem diz com a confiança de um pai: “Deus te abençoe, boa prova”. Vibra com as aprovações e sente junto quando alguém reprova. “Às vezes dá vontade de ajudar mais, porque a gente sabe o esforço da pessoa. Tem candidato que ganha um salário mínimo, paga o curso com sacrifício. Quando não passa, sofre, e eu sofro junto”, diz.

>"Deus te abençoe, boa prova

Davi é conhecido pela empatia. Ele sabe bem o que é estar do outro lado. “Quando fiz o exame de carreta, mesmo já sendo funcionário, quase passei mal de nervoso. Suava tanto que precisei parar por meia hora. Naquele dia eu só não morri de nervoso porque não era o dia. Isso tudo, nos leva a entender o que o candidato sente”, relembra, rindo.

É nítido carinho que ele tem pelo que faz, pois os olhos brilham quando fala do trabalho que exerce no Detran-MS e dessa troca com o publico. "Exerço meu trabalho com amor. Seja lá na guarita (onde tudo começou), seja na vistoria, na fiscalização. Todo lugar que eu passei, eu procurei fazer as coisas certas, trabalhar do jeito certo. Claro, que nem toda vez dá tudo certo, mas muito feliz, se eu for pontuar 90% deu certo. E se 90% deu certo, eu tô dentro da média né?" reflete.

Orgulho de servir

Entre senhas, protocolos e histórias, o que move esses profissionais é o mesmo sentimento: o orgulho de servir bem ao público.

No ritmo intenso do atendimento diário, o Detran-MS celebra cada servidor que transforma desafios em resultados, sempre com empatia, responsabilidade e dedicação. Feliz Dia do Servidor Público.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Fotos: Evelyn Pires (capa), Rachid Waqued e Rodrigo Maia