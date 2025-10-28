Nota à Imprensa

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) informa que, desde as 7h20 desta terça-feira (28), os números de emergência 193 (Corpo de Bombeiros Militar) e 190 (Polícia Militar) estão temporariamente fora do ar devido à instabilidade técnica na rede da operadora Oi.

A operadora já foi formalmente comunicada e os chamados técnicos foram abertos para a imediata solução do problema. A previsão de restabelecimento do serviço é até as 12h40 desta terça-feira.

Enquanto o atendimento pelos números 190 e 193 não é restabelecido, a população poderá acionar as forças de segurança por meio dos seguintes contatos alternativos:

Corpo de Bombeiros Militar:

(67) 9987-9034

(67) 99948-7570

Polícia Militar:

(67) 99216-8069 (Claro)

(67) 99653-6240 (Vivo)

(67) 99648-8928 (Vivo)

(67) 99216-9833 (Claro)

(67) 99648-4264 (Vivo)

(67) 99219-7344 (Claro)

(67) 99691-0190 (Vivo)

A Sejusp reforça que todas as viaturas da Polícia Militar permanecem em ronda ostensiva nas ruas, garantindo a segurança da população e o pronto atendimento às ocorrências.