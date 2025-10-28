WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
PM - MS

Nota à Imprensa

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) informa que, desde as 7h20 desta terça-feira (28), os números ...

28/10/2025 10h01
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) informa que, desde as 7h20 desta terça-feira (28), os números de emergência 193 (Corpo de Bombeiros Militar) e 190 (Polícia Militar) estão temporariamente fora do ar devido à instabilidade técnica na rede da operadora Oi.

A operadora já foi formalmente comunicada e os chamados técnicos foram abertos para a imediata solução do problema. A previsão de restabelecimento do serviço é até as 12h40 desta terça-feira.

Enquanto o atendimento pelos números 190 e 193 não é restabelecido, a população poderá acionar as forças de segurança por meio dos seguintes contatos alternativos:

Corpo de Bombeiros Militar:
(67) 9987-9034
(67) 99948-7570

Polícia Militar:
(67) 99216-8069 (Claro)
(67) 99653-6240 (Vivo)
(67) 99648-8928 (Vivo)
(67) 99216-9833 (Claro)
(67) 99648-4264 (Vivo)
(67) 99219-7344 (Claro)
(67) 99691-0190 (Vivo)

A Sejusp reforça que todas as viaturas da Polícia Militar permanecem em ronda ostensiva nas ruas, garantindo a segurança da população e o pronto atendimento às ocorrências.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Servidores públicos que fazem a diferença: a força coletiva da Polícia Científica de MS
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Dia do Servidor: o contato humano que faz diferença na rotina de atendimento ao público no Detran-MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Operação conjunta recupera trator furtado na área rural de Aparecida do Taboado
Nioaque, MS
Atualizado às 09h07
26°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 21°
27°

Sensação

1.27 km/h

Vento

70%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Câmara aprova ampliação de equipamentos de mamografia do SUS nos municípios; acompanhe
Há 1 hora Servidores públicos que fazem a diferença: a força coletiva da Polícia Científica de MS
Há 1 hora Dia do Servidor: o contato humano que faz diferença na rotina de atendimento ao público no Detran-MS
Há 2 horas Nota à Imprensa
Há 2 horas Uso ético da inteligência artificial no mercado financeiro é tema de debate na Câmara
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões Grupo familiar do setor frigorífico é alvo de operação por ocultação de patrimônio e uso de “laranjas”
2
Há 5 dias Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
3
Há 4 dias Comissão de Fiscalização Financeira discute preços cobrados pela energia de Itaipu
4
Há 4 dias Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Dourados
5
Há 5 dias Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados