Câmara

Uso ético da inteligência artificial no mercado financeiro é tema de debate na Câmara

A Comissão Especial sobre Inteligência Artificial ( PL 2338/23 ) da Câmara dos Deputados promove debate, nesta quarta-feira (29), sobre os desafios...

28/10/2025 10h01
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados

A Comissão Especial sobre Inteligência Artificial ( PL 2338/23 ) da Câmara dos Deputados promove debate, nesta quarta-feira (29), sobre os desafios, oportunidades e caminhos para a regulação e inclusão da inteligência artificial no mercado financeiro brasileiro.

O debate será às 15h30, no Espaço do Servidor, na Câmara dos Deputados.

O objetivo é promover reflexões sobre o uso ético da IA nesse setor, considerando aspectos como transparência, segurança, equidade e impacto sobre consumidores e instituições. A discussão também busca contribuir para o aprimoramento do marco legal proposto pelo Projeto de Lei 2338/23.

A iniciativa é da deputada Luisa Canziani (PSD-PR), presidente da comissão.

