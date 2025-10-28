Operação conjunta recupera trator furtado na área rural de Aparecida do Taboado

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Em uma ação integrada entre Polícia Militar, Polícia Militar Rural, Polícia Civil e Sindicato Rural de Aparecida do Taboado, foi possível recuperar um trator furtado na madrugada desta segunda-feira (27).

A ocorrência teve início após a vítima procurar a Delegacia de Polícia Civil relatando o furto do maquinário. De imediato, o investigador da Polícia Civil acionou a Polícia Militar, que repassou as informações ao Policiamento Rural e ao Sindicato Rural.

Com o acionamento de toda a rede de segurança e o apoio de um drone nas buscas, o trator foi localizado escondido em uma área de vegetação densa, a aproximadamente 33 km do centro da cidade.

Após os procedimentos de praxe, o veículo foi restituído ao seu legítimo proprietário.