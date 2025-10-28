Polícia Civil prende estelionatário que se passava por funcionário de empresa para aplicar golpes em Bataguassu

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Bataguassu prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (27), um homem que se passava por funcionário da empresa BRACEL para aplicar golpes em comerciantes locais. Segundo as investigações, o autor se apresentava como “técnico de segurança” e exigia pagamentos de supostas taxas de vistoria ou regularização de hospedagem para trabalhadores da empresa, o que despertava confiança nas vítimas.

Há informações de que o indivíduo já teria aplicado golpes semelhantes em ao menos três restaurantes e em diferentes pousadas da região, utilizando sempre o mesmo modus operandi. Ele convencia os proprietários de que a hospedagem seria contratada pela BRACEL e, após criar um vínculo de confiança, solicitava transferências bancárias ou valores em espécie, desaparecendo em seguida.

A empresa BRACEL, ao ser comunicada sobre o caso, confirmou que não possui qualquer vínculo com o suspeito e que seus processos de contratação e vistoria ocorrem exclusivamente por canais oficiais, sem cobrança de taxas presenciais ou intermediação por terceiros.

A Polícia Civil reforça o compromisso no combate aos crimes de estelionato e convida pessoas que reconheçam o autor ou que tenham sido vítimas de golpes semelhantes a procurarem a Delegacia de Polícia de Bataguassu para registrar ocorrência e auxiliar nas investigações.