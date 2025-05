Polícia Militar realiza Dia D da Operação Caminhos Seguros em Sonora

Coxim (MS): A Polícia Militar de Sonora promove nesta quarta-feira o “Dia D” da Operação Caminhos Seguros, uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que visa combater e prevenir a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes.

A ação ocorre de forma integrada em todo o país ao longo do mês de maio.

Em Sonora, a operação teve início no dia 13 de maio e já promoveu palestras educativas em escolas municipais e estaduais, conscientizando crianças e adolescentes sobre os perigos da violência sexual e formas de prevenção.

As ações no município contam com o comandante da Polícia Militar local, Tenente Agnaldo Santos de Oliveira, e com a atuação direta dos responsáveis pela operação na cidade:

Tenente Marcos Roberto Santos Faria

Sargento Joldeval Maia de Mesquita

Sargento Luiz Amir Mendes

Sargento Joyce de Lima Barreto

As palestras foram realizadas nas seguintes escolas:

Escola Municipal Irmã Araudy

Escola Municipal José Guilherme Farinon

Escola Municipal Luigi Gazzolo

Escola Municipal Francesco Battista Giobbi

Escola Estadual Maurício Coutinho Dutra

Além das atividades educativas, foram realizadas abordagens nos bairros, com orientações à comunidade e foco na identificação de situações de risco, fortalecendo a rede de proteção infantojuvenil.

O “Dia D” contou com a presença de diversas autoridades e profissionais da educação e da assistência social:

Josevam Lopes, Gerente Municipal de Educação

Renata Cristina Douglas, Assistente Social

Paula Helena Ruiz, Psicóloga

Romeu Cândido Martins, Diretor da Escola Irmã Araudy

Elenir Gomes, Diretora da Escola José Guilherme Farinon

Jacqueline de Carvalho Valentim da Silva e Maria Sirene da Silva, Diretora e Coordenadora da Escola Luigi Gazzolo

Maria Lourdes e Marques Sandro, Diretora e Diretor Adjunto da Escola Francesco Battista Giobbi

Valtedon Martins Novais e Marta de Andrade Oliveira, Diretor e Diretora-Adjunta da Escola Estadual Maurício Coutinho Dutra

A Operação Caminhos Seguros representa um esforço conjunto entre as forças de segurança, instituições de ensino e órgãos de proteção à criança e ao adolescente. A ação reforça o compromisso da sociedade na luta contra a violência sexual infantojuvenil, promovendo um ambiente mais seguro para nossas crianças e adolescentes.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM