WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

Parlamentares devem apreciar seis projetos na primeira sessão da semana

Os deputados devem votar, na manhã desta terça-feira (28), durante a primeira sessão ordinária da semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso d...

28/10/2025 07h51
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Deputados estaduais analisam e votam os projetos durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa
Deputados estaduais analisam e votam os projetos durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa

Os deputados devem votar, na manhã desta terça-feira (28), durante a primeira sessão ordinária da semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), seis propostas que versam sobre inclusão de eventos culturais no calendário oficial, reorganização de serviços públicos e medidas voltadas à proteção de crianças e adolescentes. A sessão tem início às 9h e é aberta à imprensa e à participação de toda sociedade.

Em segunda discussão está prevista a votação de quatro projetos. O Projeto de Lei 185/2025, de autoria do deputado Pedro Kemp (PT), propõe a inclusão da Festa e da Trezena em honra a Nossa Senhora de Fátima, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Campo Grande, no Calendário Oficial de Eventos do Estado. O Projeto de Lei 199/2025 , do Poder Judiciário, trata da reorganização das serventias notariais e de registros na sede da comarca de Rio Verde de Mato Grosso.

Do Ministério Público, o Projeto de Lei 244/2025 , altera a Lei nº 4.134, de 6 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. A proposta ajusta regras sobre remuneração e benefícios. Entre as mudanças, está a possibilidade de o servidor efetivo nomeado para cargo em comissão optar entre receber integralmente o salário do cargo comissionado ou manter o vencimento e vantagens do cargo efetivo acrescidos da gratificação pelo exercício da função.

E o Projeto de Lei Complementar 18/2024 , do deputado Pedrossian Neto (PSD), dispõe sobre a obrigação de as empresas que gozam de benefícios ou de incentivos fiscais, financeiro-fiscais ou extrafiscais, no Estado de Mato Grosso do Sul, destinar parte do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), devido em cada período de apuração, em favor dos Fundos que especifica, e dá outras providências.

Estão previstos em primeira discussão dois projetos de lei. De autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), o Projeto de Lei 205/2025 , que institui a Semana Estadual de Combate à Adultização, à Exploração, à Sexualização e à Exposição Precoce de Crianças e Adolescentes nas redes sociais.

Por fim, o Projeto de Lei nº 254/2025 , do Poder Executivo, autoriza a contratação de operação de crédito contingente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), visando à implementação de políticas públicas estratégicas no estado.

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link  TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMS Facebook  e  Youtube

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Servidores públicos que fazem a diferença: a força coletiva da Polícia Científica de MS
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Dia do Servidor: o contato humano que faz diferença na rotina de atendimento ao público no Detran-MS
Foto: Divulgação/PM - MS Nota à Imprensa
Nioaque, MS
Atualizado às 09h07
26°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 21°
27°

Sensação

1.27 km/h

Vento

70%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Câmara aprova ampliação de equipamentos de mamografia do SUS nos municípios; acompanhe
Há 1 hora Servidores públicos que fazem a diferença: a força coletiva da Polícia Científica de MS
Há 1 hora Dia do Servidor: o contato humano que faz diferença na rotina de atendimento ao público no Detran-MS
Há 2 horas Nota à Imprensa
Há 2 horas Uso ético da inteligência artificial no mercado financeiro é tema de debate na Câmara
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões Grupo familiar do setor frigorífico é alvo de operação por ocultação de patrimônio e uso de “laranjas”
2
Há 5 dias Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
3
Há 4 dias Comissão de Fiscalização Financeira discute preços cobrados pela energia de Itaipu
4
Há 4 dias Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Dourados
5
Há 5 dias Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados