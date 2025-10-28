WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Frutas, verduras e sucesso: a Ceasa de MS que impulsiona negócios em todo o Estado

Os preços, a qualidade e o frescor dos produtos da Ceasa/MS atraem empresários de todo o EstadoDo hortifrúti do bairro às grandes redes de supermer...

28/10/2025 06h42
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Os preços, a qualidade e o frescor dos produtos da Ceasa/MS atraem empresários de todo o Estado

Do hortifrúti do bairro às grandes redes de supermercado. Da confeitaria ao feirante. Os melhores estabelecimentos comercializam frutas, verduras e legumes que levam a marca de qualidade da Ceasa/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul).

É da Ceasa/MS que saem as frutas que dão um toque especial aos bolos e tortas da confeiteira Vera Diniz, uma das mais respeitadas do ramo em Campo Grande. Seja no recheio ou na cobertura, as frutas vermelhas cuidadosamente selecionadas complementam as verdadeiras obras de arte feitas pela confeiteira.

Só da Mape, na Ceasa/MS, ela é cliente há 10 anos, mas Vera também adquire produtos em outras empresas das Centrais. “Na Mape eu compro as frutas vermelhas frescas, congeladas, peras, limão-siciliano, uvas e outras frutas frescas. No Gaviolli & Gaviolli, compro abacaxi há um ano e, no Berti Hortifruti, compro cenouras”, comenta Vera.

Uma vez por semana, Vera mantém um compromisso inadiável: vir até a Ceasa/MS em busca de qualidade e economia. “Tenho a confeitaria, então procuro qualidade! Os produtos direto da Ceasa são extremamente frescos e, como compro caixas fechadas, consigo preços melhores — o que também é importante para o empreendimento”, completa.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Já o empresário Jean Carlos Lepamara “bate ponto” na Ceasa com uma frequência ainda maior. De duas a três vezes por semana, ele percorre 130 km para vir até as Centrais buscar os hortifrutis que abastecem o mercado dele, em São Gabriel do Oeste. O comerciante também fornece para outros estabelecimentos de grande porte na cidade.

“Praticamente todo o hortifrúti que vendo no mercado vem da Ceasa. Os preços são bons, a qualidade também”, comenta. A cada viagem, ele volta para o município com o caminhão cheio de frutas, verduras e legumes que chegam à mesa dos moradores da cidade. São Gabriel do Oeste é polo na produção de suínos e grãos, mas não tem tradição no cultivo de hortaliças.

“Melancia e laranja são os produtos que mais vendo. Banana também vendo bastante — busco tudo aí na Ceasa”, completa Jean Carlos.

Quem também madruga para estar na Ceasa é o empresário Leandro Centurião. Pelo menos uma vez por semana, ele percorre os 63 km de Bandeirantes até a Ceasa para reforçar o estoque de seu estabelecimento, um dos mercados da cidade. Leandro conta que chega cedo, por volta das 4h30, para selecionar os produtos mais frescos.

“Compensa sair de lá para buscar aqui, até porque lá não tem, né? Os produtos são bonitos e de qualidade. Busco tomate, batata, cebola”, diz, enquanto carrega a caminhonete com as caixas de produtos no estacionamento da Ceasa.

Para além das centenas de empresas de médio e pequeno porte, todas as redes de supermercados de Campo Grande abastecem seus estoques de hortifrutis com mercadorias das Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul.

A Ceasa se orgulha de fazer parte da trajetória de sucesso de tantos empresários. São cerca de 5 mil pessoas que frequentam as Centrais diariamente. Entre elas estão profissionais como Vera, Jean e Leandro, que apostam nos produtos da Ceasa para continuarem sendo referência em qualidade em suas respectivas áreas de atuação.

Comunicação Ceasa-MS

