No Dia do Servidor Público, Sefaz promove campanha de doação de sangue e reforça compromisso com a solidariedade e a cidadania

No Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS) realiza mais uma ação que traduz, na prática, o valor do serviço público: a solidariedade.
A sede administrativa da Sefaz será ponto de mobilização para a 16ª edição da campanha “Doe o Melhor de Você: Doe Vida”, iniciativa que transforma o ambiente de trabalho em um espaço de cuidado, empatia e responsabilidade social.
Idealizada pelo Programa de Educação Fiscal da Sefaz, a campanha leva a estrutura completa de coleta de sangue diretamente aos órgãos públicos, eliminando barreiras logísticas e incentivando a participação dos servidores. Macas, equipe técnica de saúde, lanche, brindes e todo o suporte operacional são oferecidos no local, garantindo conforto, segurança e acolhimento aos doadores voluntários.
Desde a sua criação, em dezembro de 2021, a mobilização já percorreu diversos órgãos da administração estadual, entre eles a Governadoria, secretarias de Estado, autarquias e comandos da segurança pública, alcançando resultados expressivos: foram mais de 1.560 bolsas de sangue coletadas, com potencial para salvar até 6.240 vidas.
A Sefaz detém o recorde estadual de doações em uma única edição, com 162 bolsas de sangue, número que traduz o espírito de união e compromisso social de seus servidores.
Além de promover o gesto solidário da doação, a campanha também propõe reflexões sobre o papel do tributo na construção de políticas públicas essenciais, como saúde, segurança e educação. Ao vincular a arrecadação tributária à promoção da vida, a Sefaz reforça o entendimento de que a boa gestão dos recursos públicos é uma poderosa ferramenta de justiça social e cidadania fiscal.
A iniciativa conta com o apoio de parceiros institucionais e estratégicos, entre eles o Hemosul, Sindifisco, Sindifiscal, Sindafaz, Digix, Unisaúde/MS e Cassems, reforçando a importância da atuação conjunta entre o Estado, a sociedade civil e o setor privado em ações de impacto coletivo.
