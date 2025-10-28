WhatsApp

Mato Grosso do Sul

No Dia do Servidor Público, Sefaz promove campanha de doação de sangue e reforça compromisso com a solidariedade e a cidadania

No Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS) realiza mais uma ação qu...

28/10/2025 05h36
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

No Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz-MS) realiza mais uma ação que traduz, na prática, o valor do serviço público: a solidariedade.

A sede administrativa da Sefaz será ponto de mobilização para a 16ª edição da campanha “Doe o Melhor de Você: Doe Vida”, iniciativa que transforma o ambiente de trabalho em um espaço de cuidado, empatia e responsabilidade social.

Idealizada pelo Programa de Educação Fiscal da Sefaz, a campanha leva a estrutura completa de coleta de sangue diretamente aos órgãos públicos, eliminando barreiras logísticas e incentivando a participação dos servidores. Macas, equipe técnica de saúde, lanche, brindes e todo o suporte operacional são oferecidos no local, garantindo conforto, segurança e acolhimento aos doadores voluntários.

Desde a sua criação, em dezembro de 2021, a mobilização já percorreu diversos órgãos da administração estadual, entre eles a Governadoria, secretarias de Estado, autarquias e comandos da segurança pública, alcançando resultados expressivos: foram mais de 1.560 bolsas de sangue coletadas, com potencial para salvar até 6.240 vidas.

A Sefaz detém o recorde estadual de doações em uma única edição, com 162 bolsas de sangue, número que traduz o espírito de união e compromisso social de seus servidores.

Além de promover o gesto solidário da doação, a campanha também propõe reflexões sobre o papel do tributo na construção de políticas públicas essenciais, como saúde, segurança e educação. Ao vincular a arrecadação tributária à promoção da vida, a Sefaz reforça o entendimento de que a boa gestão dos recursos públicos é uma poderosa ferramenta de justiça social e cidadania fiscal.

A iniciativa conta com o apoio de parceiros institucionais e estratégicos, entre eles o Hemosul, Sindifisco, Sindifiscal, Sindafaz, Digix, Unisaúde/MS e Cassems, reforçando a importância da atuação conjunta entre o Estado, a sociedade civil e o setor privado em ações de impacto coletivo.

Requisitos para doação

  • Para participar, é necessário:
  • Estar em boas condições de saúde;
  • Apresentar documento oficial com foto;
  • Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados por pais ou responsáveis);
  • Pesar no mínimo 51 kg;
  • Estar bem alimentado no dia da doação;
  • Respeitar o intervalo entre doações (homens: até 4 vezes ao ano; mulheres: até 3).

Pessoas que tenham recebido vacinas recentemente, utilizem determinados medicamentos ou possuam condições crônicas de saúde devem passar por triagem prévia com a equipe técnica, que avaliará a aptidão para doar.

Serviço

  • 16ª edição da campanha “Doe o Melhor de Você: Doe Vida”
  • Data: 28 de outubro de 2025 (terça-feira)
  • Horário: das 8h às 11h e das 11h às 16h
  • Local: Sede da Sefaz — Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco II, Parque dos Poderes

Comunicação Sefaz

