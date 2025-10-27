WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende autor de violência doméstica em Ladário

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Ladário deu cumprimento, na manhã de hoje (27), ao mandado de prisão preventiva de um in...

27/10/2025 22h01
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Ladário deu cumprimento, na manhã de hoje (27), ao mandado de prisão preventiva de um indivíduo conhecido como “Brade”, acusado de agredir sua companheira no dia 19/10/2025.

A vítima, que está grávida de aproximadamente três meses, relatou histórico de ciúmes e agressividade do autor, que se intensifica com o consumo de álcool. No dia dos fatos, após tentar se afastar por medo, foi alcançada por Brade, que a puxou, arranhou, apertou seu pescoço e desferiu uma facada nas costas, além de um chute na região abdominal.

Diante da gravidade e do risco à vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta data. Em interrogatório, o autor confessou a prática das agressões. O investigado permanece à disposição da Justiça.

A Delegacia de Polícia de Ladário reafirma seu compromisso no combate à violência doméstica e de gênero, atuando com rigor para proteger as vítimas e responsabilizar os agressores.

