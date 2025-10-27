Com investimento de R$ 15,4 milhões, Tecnova 3 impulsiona inovação e competitividade empresarial

Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia) e Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) realizaram no fim da semana passado o Tecnova 3 MS Kickoff, evento que marca o início da execução do programa de incentivo à inovação empresarial no Estado.

Sob coordenação da Fundect, o Tecnova 3 MS selecionou 30 micro, pequenas e médias empresas, que juntas receberão R$ 15,4 milhões em subvenção econômica, fruto da parceria entre os governos estadual e federal, por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Cada empresa poderá acessar até R$ 500 mil para desenvolver produtos, bens, serviços e processos inovadores.

“São empresas mais consolidadas, com alto nível de maturidade, que vão trazer soluções inovadoras e efetivas para o ambiente de negócios do Estado e para a sociedade. Esse é o grande investimento: promover conexões entre universidades, empresas e governos. Essa integração transforma o ambiente econômico e fortalece todo o ecossistema de inovação, impulsionando Mato Grosso do Sul a alcançar posições cada vez mais altas nos rankings de inovação”, destaca o diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira.

“O apoio do Governo do Estado a esse projeto, em parceria com a Finep, é fundamental, pois cria uma base sólida para que as empresas possam apostar no aumento de sua competitividade a partir de projetos inovadores”, reforça o secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semadesc, Ricardo Senna.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Um dos diferenciais do programa é o apoio direto de empresas parceiras, que atuarão na mentoria, aceleração e internacionalização das selecionadas. A presença dessas instituições no Kickoff simbolizou o início de um ciclo de trocas estratégicas e parcerias que potencializam o sucesso dos projetos.

“Além do capital público, é importante a participação das aceleradoras privadas com a parte técnica, trazendo conhecimento em gestão, estruturação e entendimento do que o mercado realmente demanda em termos de solução. Quando se une tudo isso, cria-se um ecossistema propício para que a inovação floresça”, explica Filipe Trindade, CEO da Know How.

Das 30 empresas contempladas, 26 estão em Campo Grande, duas em Dourados, uma em Nova Andradina e uma em Mundo Novo, demonstrando a força do ecossistema de inovação sul-mato-grossense.

As áreas de atuação dos projetos também refletem os eixos estratégicos do desenvolvimento estadual: Agronegócio (13 projetos), Tecnologias Sociais e Assistivas (5), Cidades Inteligentes e Energias Renováveis (7), Bioeconomia, Biotecnologia e Biodiversidade (3) e Saúde Humana e Animal (2).

Os projetos aprovados estão alinhados aos objetivos estratégicos do Plano Plurianual do Governo Estadual (PPA-MS 2024–2027), que incluem a valorização da ciência e da tecnologia como motores do desenvolvimento, a busca pela condição de Estado Carbono Neutro, o fortalecimento da agropecuária sustentável, a diversificação industrial e a sustentabilidade econômica e ambiental.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Para os empresários contemplados, o apoio da Fundect e da Finep representa o impulso que faltava para crescer.

“A expectativa é tornar a Therafy uma empresa grande e próspera, trazendo desenvolvimento para o Estado e, principalmente, levando a tecnologia a união entre ciência e inovação que estamos desenvolvendo aqui em Mato Grosso do Sul, para o Brasil e para o mundo”, afirma Francyelle de Lima, sócia-fundadora da Therafy, empresa sul-mato-grossense que criou a primeira plataforma em realidade virtual do Brasil voltada a pessoas com TEA, TDAH e outras condições.

“Esse programa é muito importante por tudo que já construímos ao longo dos anos. Atualmente, temos pouco mais de R$ 25 bilhões gerenciados em nossa plataforma e muita inteligência de informação. Com esse recurso, entendemos que o crescimento da nossa empresa será exponencial”, destaca Davi Barbosa, CEO da Magnet Customer, plataforma de CRM (Customer Relationship Management) voltada a escritórios de investimentos.

IA e inovação

O evento também contou com a palestra de abertura “Inteligência Artificial para startups e projetos de inovação”, ministrada por Kenneth Corrêa, diretor de estratégia na 80 20 Marketing, professor de MBA na FGV e palestrante internacional.

Especialista em inovação e tecnologias emergentes, incluindo inteligência artificial, metaverso e análise de dados, Corrêa possui mais de 15 anos de experiência em projetos de marketing e tecnologia para empresas líderes em seus setores e apresentou uma visão inspiradora sobre como a IA pode transformar modelos de negócio e acelerar o crescimento de startups brasileiras.

Maristela Cantadori, Comunicação Fundect

Foto: Magdiel Trelha/Fundect