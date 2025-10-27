WhatsApp

Polícia Civil - MS

Policiais civis recuperam bicicleta escondida em hotel da região central durante investigação de furto

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MSEquipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DERF durante investigação de furto ocorrido n...

27/10/2025 20h55
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DERF durante investigação de furto ocorrido na Rua 13 de Maio, na última quinta-feira (23), na região central da cidade, recebeu informação de que um dos possíveis envolvidos estaria abrigado em um hotel nas proximidades da antiga rodoviária. Com autorização da administração do estabelecimento, foi realizada vistoria em todos os quartos.

Em um dos cômodos, aparentemente sem uso, os investigadores localizaram uma bicicleta em excelente estado de conservação, destoando do padrão do ambiente. A administração do hotel alegou desconhecer a origem do objeto e informou que, por motivos pessoais, ausenta-se com frequência do local.

Diante das suspeitas, os policiais identificaram ocorrência de furto registrada sno dia 15 de setembro. A vítima foi localizada e, após envio da nota fiscal e imagem do bem por aplicativo de mensagens, reconheceu, de forma inequívoca, a bicicleta como sendo o objeto subtraído na Rua Joaquim Murtinho, nas proximidades do terminal Hércules Maymone.

A DERF segue com as investigações para identificar os responsáveis pelo crime e reforça seu compromisso com a segurança da população e a recuperação de bens subtraídos.

