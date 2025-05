Vacinação contra a gripe terá plantões em escolas, unidades de saúde e shopping neste fim de semana

A SESAU reforça que a imunização segue nos dias de semana, em todas as 74 Unidades de Saúde da Família (USF) durante a semana, mas iniciativas como os plantões em escolas, shoppings e pontos estratégicos buscam ampliar a cobertura vacinal e levar a vacina até onde a população está.

A vacina contra a gripe está disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade e é uma das principais estratégias para evitar complicações causadas por vírus respiratórios, especialmente em grupos mais vulneráveis como crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforça a importância da mobilização neste momento em que a capital enfrenta o registro de casos de síndromes respiratórias. “Estamos enfrentando um período crítico de síndromes respiratórias, e a vacinação é uma das ferramentas mais eficazes para reduzir internações e proteger vidas. O engajamento da população é fundamental para atravessarmos esse momento com mais segurança.”

Basta apresentar um documento pessoal com foto. O atendimento será feito por ordem de chegada.

Um dos principais destaques será a vacinação no Shopping Bosque dos Ipês, das 10h às 17h, onde o ponto de atendimento estará localizado no 1º piso, em frente à Positivamente Academias. E também na USF Tiradentes, das 7h30 às 16h45, sem necessidade de agendamento.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.