Deputado Hashioka destaca integração e esporte na 3ª Corrida dos Poderes

Com a participação de mais de 4 mil pessoas, a 3ª edição da Corrida dos Poderes aconteceu no último sábado (25), em Campo Grande. O evento, que celebrou o Dia do Servidor Público, integra o calendário esportivo do estado. O deputado Roberto Hashioka e sua esposa, a ex-deputada Dione Hashioka participaram na categoria caminhada.

“É uma alegria participar da corrida, pois é um momento de união, saúde e celebração entre os servidores e as famílias que prestigiaram. Parabéns ao Governo do Estado, à Fundesporte, a Assembleia Legislativa, demais órgãos públicos e a todos os atletas e competidores que aceitaram o desafio e fizeram desse evento uma grande realização”, disse o parlamentar.

BEM-ESTAR

Dione Hashioka fez questão de parabenizar todos os servidores pelo seu dia. “É um evento democrático, que reúne pessoas de todas as idades em torno do bem-estar e da convivência. Que esta seja apenas a terceira de muitas edições de sucesso”, destacou.

A 3ª Corrida dos Poderes, com percursos de 3 km de caminhada, 5 km e 10 km de corrida, além das categorias infantil e 60+, é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), e apoio da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e TCE-MS (Tribunal de Contas de MS).