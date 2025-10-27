WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

Deputado Hashioka destaca integração e esporte na 3ª Corrida dos Poderes

Com a participação de mais de 4 mil pessoas, a 3ª edição da Corrida dos Poderes aconteceu no último sábado (25), em Campo Grande. O evento, que cel...

27/10/2025 20h55
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
O evento, que celebrou o Dia do Servidor Público, integra o calendário esportivo do estado.
O evento, que celebrou o Dia do Servidor Público, integra o calendário esportivo do estado.

Com a participação de mais de 4 mil pessoas, a 3ª edição da Corrida dos Poderes aconteceu no último sábado (25), em Campo Grande. O evento, que celebrou o Dia do Servidor Público, integra o calendário esportivo do estado. O deputado Roberto Hashioka e sua esposa, a ex-deputada Dione Hashioka participaram na categoria caminhada.

“É uma alegria participar da corrida, pois é um momento de união, saúde e celebração entre os servidores e as famílias que prestigiaram. Parabéns ao Governo do Estado, à Fundesporte, a Assembleia Legislativa, demais órgãos públicos e a todos os atletas e competidores que aceitaram o desafio e fizeram desse evento uma grande realização”, disse o parlamentar.

BEM-ESTAR

Dione Hashioka fez questão de parabenizar todos os servidores pelo seu dia. “É um evento democrático, que reúne pessoas de todas as idades em torno do bem-estar e da convivência. Que esta seja apenas a terceira de muitas edições de sucesso”, destacou.

A 3ª Corrida dos Poderes, com percursos de 3 km de caminhada, 5 km e 10 km de corrida, além das categorias infantil e 60+, é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), e apoio da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e TCE-MS (Tribunal de Contas de MS).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende autor de violência doméstica em Ladário
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Com investimento de R$ 15,4 milhões, Tecnova 3 impulsiona inovação e competitividade empresarial
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais civis recuperam bicicleta escondida em hotel da região central durante investigação de furto
Nioaque, MS
Atualizado às 00h07
21°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 21°
22°

Sensação

0.51 km/h

Vento

94%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Câmara aprova regime de urgência para oito projetos de lei
Há 3 horas Sistema digital para compras públicas está na pauta do Plenário nesta quarta
Há 3 horas Polícia Civil prende autor de violência doméstica em Ladário
Há 3 horas Com investimento de R$ 15,4 milhões, Tecnova 3 impulsiona inovação e competitividade empresarial
Há 4 horas Policiais civis recuperam bicicleta escondida em hotel da região central durante investigação de furto
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões Grupo familiar do setor frigorífico é alvo de operação por ocultação de patrimônio e uso de “laranjas”
2
Há 5 dias Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
3
Há 3 dias Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Dourados
4
Há 4 dias Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
5
Há 3 dias Comissão de Fiscalização Financeira discute preços cobrados pela energia de Itaipu
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados