Forças de segurança de MS recebem agradecimentos da Embaixada da China e da Universidade de Pequim

Manifestações oficiais se deram em reconhecimento ao atendimento de acidente aéreo ocorrido em Aquidauana

A Embaixada da República Popular da China encaminhou manifestação oficial de agradecimento ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) pelo apoio prestado após o acidente aéreo ocorrido em 23 de setembro, em Aquidauana, que resultou na morte de quatro pessoas, entre elas o professor Yu Kongjian, cidadão chinês e referência internacional em arquitetura e urbanismo.

No documento, datado de 17 de outubro, a Embaixada expressa “sinceros agradecimentos pelo pronto apoio e eficiente coordenação” do Governo e da Sejusp, destacando o trabalho das equipes locais nas providências após o incidente. O texto cita o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), da Polícia Civil, e a Coordenadoria-Geral de Perícias da Polícia Científica, reconhecendo a agilidade e a eficiência na condução do caso “com a máxima celeridade e com a satisfação da família”.

Além da manifestação diplomática, a família do professor Yu e representantes do College of Architecture and Landscape of Peking University também enviaram uma carta ao Dracco, agradecendo a atenção e o profissionalismo das autoridades sul-mato-grossenses durante o processo.

O professor Yu Kongjian foi um dos principais nomes da arquitetura da paisagem contemporânea. Reconhecido mundialmente por seus projetos sustentáveis, foi Boya Distinguished Professor e o primeiro reitor do College of Architecture and Landscape da Universidade de Pequim.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou que o reconhecimento internacional reforça a eficiência e o respeito à dignidade humana das forças de segurança de Mato Grosso do Sul.

“Receber o reconhecimento de uma instituição como a Embaixada da China é motivo de orgulho para o Governo do Estado e para toda a estrutura da Sejusp. Isso demonstra o profissionalismo e a sensibilidade das nossas equipes, que atuam sempre com responsabilidade e respeito, inclusive em situações de grande complexidade”, afirmou.

Para a delegada Ana Cláudia Medina, titular do Dracco, o reconhecimento reforça a credibilidade e a competência técnica da Polícia Civil sul-mato-grossense.

“Ficamos honrados em poder dar uma resposta num momento tão trágico e, de alguma forma, confortar as famílias enlutadas através de um trabalho especializado e técnico, como foi o do Dracco nesse sinistro aéreo na região do Pantanal”, ressaltou.

O coordenador-geral de Perícias, José de Anchiêta Souza Silva, também destacou o trabalho técnico e integrado das equipes da Polícia Científica.

“O reconhecimento da Embaixada da China é resultado de um trabalho técnico, integrado e comprometido das equipes da Polícia Científica. Profissionais da capital e de Aquidauana — entre peritos criminais, papiloscopistas, médico-legistas e agentes — atuaram com excelência desde o atendimento ao local até a conclusão dos exames laboratoriais e necroscópicos. As vítimas foram identificadas com agilidade e precisão, permitindo que as famílias pudessem prestar suas homenagens com a dignidade que merecem”, finalizou.

Confira abaixo os dois comunicados oficiais:

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Comunicação Sejusp