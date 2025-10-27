WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Forças de segurança de MS recebem agradecimentos da Embaixada da China e da Universidade de Pequim

Manifestações oficiais se deram em reconhecimento ao atendimento de acidente aéreo ocorrido em AquidauanaA Embaixada da República Popular da China ...

27/10/2025 20h55
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Manifestações oficiais se deram em reconhecimento ao atendimento de acidente aéreo ocorrido em Aquidauana

A Embaixada da República Popular da China encaminhou manifestação oficial de agradecimento ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) pelo apoio prestado após o acidente aéreo ocorrido em 23 de setembro, em Aquidauana, que resultou na morte de quatro pessoas, entre elas o professor Yu Kongjian, cidadão chinês e referência internacional em arquitetura e urbanismo.

No documento, datado de 17 de outubro, a Embaixada expressa “sinceros agradecimentos pelo pronto apoio e eficiente coordenação” do Governo e da Sejusp, destacando o trabalho das equipes locais nas providências após o incidente. O texto cita o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), da Polícia Civil, e a Coordenadoria-Geral de Perícias da Polícia Científica, reconhecendo a agilidade e a eficiência na condução do caso “com a máxima celeridade e com a satisfação da família”.

Além da manifestação diplomática, a família do professor Yu e representantes do College of Architecture and Landscape of Peking University também enviaram uma carta ao Dracco, agradecendo a atenção e o profissionalismo das autoridades sul-mato-grossenses durante o processo.

O professor Yu Kongjian foi um dos principais nomes da arquitetura da paisagem contemporânea. Reconhecido mundialmente por seus projetos sustentáveis, foi Boya Distinguished Professor e o primeiro reitor do College of Architecture and Landscape da Universidade de Pequim.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, destacou que o reconhecimento internacional reforça a eficiência e o respeito à dignidade humana das forças de segurança de Mato Grosso do Sul.

“Receber o reconhecimento de uma instituição como a Embaixada da China é motivo de orgulho para o Governo do Estado e para toda a estrutura da Sejusp. Isso demonstra o profissionalismo e a sensibilidade das nossas equipes, que atuam sempre com responsabilidade e respeito, inclusive em situações de grande complexidade”, afirmou.

Para a delegada Ana Cláudia Medina, titular do Dracco, o reconhecimento reforça a credibilidade e a competência técnica da Polícia Civil sul-mato-grossense.

“Ficamos honrados em poder dar uma resposta num momento tão trágico e, de alguma forma, confortar as famílias enlutadas através de um trabalho especializado e técnico, como foi o do Dracco nesse sinistro aéreo na região do Pantanal”, ressaltou.

O coordenador-geral de Perícias, José de Anchiêta Souza Silva, também destacou o trabalho técnico e integrado das equipes da Polícia Científica.

“O reconhecimento da Embaixada da China é resultado de um trabalho técnico, integrado e comprometido das equipes da Polícia Científica. Profissionais da capital e de Aquidauana — entre peritos criminais, papiloscopistas, médico-legistas e agentes — atuaram com excelência desde o atendimento ao local até a conclusão dos exames laboratoriais e necroscópicos. As vítimas foram identificadas com agilidade e precisão, permitindo que as famílias pudessem prestar suas homenagens com a dignidade que merecem”, finalizou.

Confira abaixo os dois comunicados oficiais:

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Comunicação Sejusp

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende autor de violência doméstica em Ladário
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Com investimento de R$ 15,4 milhões, Tecnova 3 impulsiona inovação e competitividade empresarial
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais civis recuperam bicicleta escondida em hotel da região central durante investigação de furto
Nioaque, MS
Atualizado às 00h07
21°
Tempo nublado Máxima: 30° - Mínima: 21°
22°

Sensação

0.51 km/h

Vento

94%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Câmara aprova regime de urgência para oito projetos de lei
Há 3 horas Sistema digital para compras públicas está na pauta do Plenário nesta quarta
Há 3 horas Polícia Civil prende autor de violência doméstica em Ladário
Há 3 horas Com investimento de R$ 15,4 milhões, Tecnova 3 impulsiona inovação e competitividade empresarial
Há 4 horas Policiais civis recuperam bicicleta escondida em hotel da região central durante investigação de furto
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões Grupo familiar do setor frigorífico é alvo de operação por ocultação de patrimônio e uso de “laranjas”
2
Há 5 dias Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
3
Há 3 dias Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Dourados
4
Há 4 dias Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
5
Há 3 dias Comissão de Fiscalização Financeira discute preços cobrados pela energia de Itaipu
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados