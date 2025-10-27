WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar em Três Lagoas realiza palestra sobre prevenção ao uso de drogas

27/10/2025 19h50

27/10/2025 19h50
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Três Lagoas – MS, no dia 25 de outubro, o 2º Batalhão de Polícia Militar realizou palestra sobre prevenção ao uso de drogas.

Na tarde deste sábado, policiais militares do 2º BPM ministraram uma palestra educativa sobre prevenção ao uso de drogas, com o tema“Amor, Família, Comunidade sem Drogas – Sociedade Segura”, no Centro Juvenil Salesiano.

A atividade reuniu cerca de 90 crianças e adolescentes, que participaram das orientações e reflexões apresentadas pelos policiais. Durante a palestra, foram abordados assuntos como a importância dos laços familiares, o papel da comunidade na formação dos jovens e as consequências físicas, emocionais e sociais do uso de entorpecentes.

O encontro teve como objetivo fortalecer valores positivos e incentivar escolhas saudáveis, promovendo a conscientização sobre a importância da prevenção e do diálogo dentro das famílias e da sociedade.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
