Associação do Distrito de Montese recebe título de Utilidade Pública

A partir desta segunda-feira (27), a Associação da União dos Moradores de Montese recebe título de Utilidade Pública Estadual por força da Lei Estadual 6.489 de 2025. A autoria é do deputado Zé Teixeira.

De caráter filantrópico, assistencial, recreativo e educacional, o autor explicou que a entidade atua sem fins lucrativos e tem como missão promover a integração comunitária, desenvolver atividades sociais e oferecer suporte a idosos, jovens e crianças.

A associação tem sede no município de Itaporã e organiza eventos esportivos, ações de infraestrutura e celebrações comunitárias que, segundo o parlamentar, têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida dos moradores, fortalecendo os vínculos familiares e estimulando a cidadania.

Com informações da Agência ALEMS.