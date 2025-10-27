Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Coxim

Coxim (MS) –A Polícia Militar prendeu, na noite deste domingo (26), um homem de 29 anos acusado de tentativa de homicídio em Coxim.

O crime foi motivado por ciúmes e teve como vítima uma adolescente de 15 anos.

A equipe policial foi acionada por populares informando que um homem estaria na região central da cidade, armado com um facão, e atacando pessoas. Ao chegar ao local, na Rua Filinto Muller, os policiais encontraram o suspeito já desarmado por moradores, entre eles o pai da adolescente, de 42 anos.

De acordo com o relato da vítima, ela já havia sido ameaçada de morte anteriormente pelo autor, que não aceitava o fim de uma tentativa de relacionamento. Desde então, o homem vinha perseguindo a jovem em diversos locais.

Na noite do crime, a adolescente estava na praça acompanhada de um amigo quando avistou o agressor se aproximando armado. Temendo ser atacada, ligou imediatamente para o pai e ambos tentaram fugir, sendo perseguidos pelo suspeito. Já na Rua Filinto Müller, a jovem foi alcançada, momento em que o homem a questionou sobre o possível relacionamento com o rapaz que a acompanhava. Após a negativa, ele avançou com o facão para golpeá-la.

O amigo da vítima reagiu para protegê-la e conseguiu segurar a arma, iniciando uma luta corporal com o agressor. Nesse momento, populares intervieram, e o pai da adolescente chegou ao local, desferindo um golpe de capacete na cabeça do autor para contê-lo. A ação conjunta foi suficiente para desarmar e imobilizar o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

Questionado pelos policiais, o autor confessou o crime, afirmando que agiu por ciúmes, já que a vítima não aceitava se relacionar com ele.

O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde responderá por tentativa de homicídio.

