WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Coxim

Coxim (MS) –A Polícia Militar prendeu, na noite deste domingo (26), um homem de 29 anos acusado de tentativa de homicídio em Coxim.O crime foi moti...

27/10/2025 18h45
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) –A Polícia Militar prendeu, na noite deste domingo (26), um homem de 29 anos acusado de tentativa de homicídio em Coxim.

O crime foi motivado por ciúmes e teve como vítima uma adolescente de 15 anos.

A equipe policial foi acionada por populares informando que um homem estaria na região central da cidade, armado com um facão, e atacando pessoas. Ao chegar ao local, na Rua Filinto Muller, os policiais encontraram o suspeito já desarmado por moradores, entre eles o pai da adolescente, de 42 anos.

De acordo com o relato da vítima, ela já havia sido ameaçada de morte anteriormente pelo autor, que não aceitava o fim de uma tentativa de relacionamento. Desde então, o homem vinha perseguindo a jovem em diversos locais.

Na noite do crime, a adolescente estava na praça acompanhada de um amigo quando avistou o agressor se aproximando armado. Temendo ser atacada, ligou imediatamente para o pai e ambos tentaram fugir, sendo perseguidos pelo suspeito. Já na Rua Filinto Müller, a jovem foi alcançada, momento em que o homem a questionou sobre o possível relacionamento com o rapaz que a acompanhava. Após a negativa, ele avançou com o facão para golpeá-la.

O amigo da vítima reagiu para protegê-la e conseguiu segurar a arma, iniciando uma luta corporal com o agressor. Nesse momento, populares intervieram, e o pai da adolescente chegou ao local, desferindo um golpe de capacete na cabeça do autor para contê-lo. A ação conjunta foi suficiente para desarmar e imobilizar o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

Questionado pelos policiais, o autor confessou o crime, afirmando que agiu por ciúmes, já que a vítima não aceitava se relacionar com ele.

O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim, onde responderá por tentativa de homicídio.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar age com rapidez e prende autor de violência doméstica em Corumbá
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar age rápido e garante a proteção de crianças em situação de risco em Corumbá
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar intervém rapidamente e impede agressão em ocorrência de violência doméstica em Corumbá
Nioaque, MS
Atualizado às 18h07
23°
Chuvas esparsas Máxima: 27° - Mínima: 20°
23°

Sensação

1.14 km/h

Vento

79%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 34 minutos Plenário vota regras para registro de terras em área de fronteira
Há 34 minutos Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio motivada por ciúmes em Coxim
Há 34 minutos Comissão aprova propostas que dão nomes a trechos de rodovias
Há 2 horas Lei reconhece Antonina (PR) como Capital Nacional da Bala de Banana
Há 2 horas Polícia Militar age com rapidez e prende autor de violência doméstica em Corumbá
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Frigorífico em Nioaque é alvo de megaoperação por sonegar R$ 779 milhões Grupo familiar do setor frigorífico é alvo de operação por ocultação de patrimônio e uso de “laranjas”
2
Há 4 dias Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
3
Há 4 dias Faculdade da USP rompe convênio com Universidade de Haifa, de Israel
4
Há 3 dias Comissão de Fiscalização Financeira discute preços cobrados pela energia de Itaipu
5
Há 3 dias Polícia Civil prende em flagrante autor de tentativa de homicídio em Dourados
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados